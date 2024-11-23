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    Петр Ян прервет винстрик Фигередо?

    Ян — Фигередо. Ставка (к. 2.03) и прогноз на ММА, UFC Macau, 23 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Ян — Фигередо
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    Петр Ян
    В рамках турнира UFC Macau 23 ноября пройдет поединок Петр Яна и Дейвисона Фигередо в легчайшем весе. Начало — 16:40 (мск). Ставка и прогноз на матч Ян — Фигередо, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Петр Ян

    Турнирное положение: Петр бывший чемпион легчайшего дивизиона UFC. На текущий момент российский боец занимает третью строчку в рейтинге этой категории.

    Последние бои: У Петра 4 поражения за 6 предыдущих поединков. Но все знают какие это были проигрыши: дисквалификация и судейские ограбления. Едва ли можно учитывать статистику в таких ситуациях. Но а свою конкурентоспособность «Беспощадный» доказал в предыдущем поединке с Сонгом Ядонгом, которого одолел единогласным решением.

    Состояние бойца: Россиянин пребывает в актуальной форме. Он по-прежнему голоден до титулов и очень силен. Ян является ударником высочайшего класса. Да и защита в партере у него на высоком уровне. Главная проблема экс-чемпиона — эта однообразность в процессе подготовки к боям, что делает Петра немного читаемым в октагоне.

    Дейвисон Фигередо

    Турнирное положение: Фигередо бывший чемпион наилегчайшего дивизиона, ныне занимающий пятую строчку в рейтинге категории до 61 кг. Причем в данном дивизионе бразилец идет пока что без поражений.

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    • Последние бои: У соперника россиянина со статистикой и актуальной формой полный порядок. В легчайшем дивизионе Фигередо идет без поражений. Да и предыдущие соперники были далеко не самые простые: Коди Гарбрандт, Роб Фонт и Марлон Вера.

    Состояние бойца: Технических пробелов у Дейвисона не так уж и много. Он не самый мощный ударник, но при этом действует разумно и тактично. Зато на канвасе очень опасен и обладает невероятным арсеналом приемов — Коди Гарбрандт, недавно проигравший ему сабмишном, не даст соврать. Г

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    лавные проблемы бразильца — это возраст в 36 лет и нехватка физических кондиций, ведь многие его соперники крупнее и сильнее.

    Статистика для ставок

    • У Фигередо серия из трех побед кряду

    • 4 последних боя Яна прошли всю дистанцию

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии Петр Ян у букмекеров идет фаворитом. На его победу можно поставить за 1.31, тогда как на успех Фигередо предлагают поставить за 3.60.

    Прогноз: Не исключено, что первые раунды поединка будут за Фигередо, ведь россиянин на старте не форсирует события. Петр переживет стартовый натиск и начнет собственное наступление. Дейвисон довольно крепкий боец и его финишировать сложно. Так что здесь стоит ожидать либо нокаута от Яна в последнем раунде, либо его победы решением.

    Ставка: Победа Петра Яна в последнем раунде или по очкам за 2.03.

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    Ян — Фигередо: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 23.11.2024. Прогнозы на бои. Петр Ян прервет винстрик Фигередо?
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