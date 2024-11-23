В рамках турнира UFC Macau 23 ноября пройдет поединок Петр Яна и Дейвисона Фигередо в легчайшем весе. Начало — 16:40 (мск). Ставка и прогноз на матч Ян — Фигередо, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Петр Ян

Турнирное положение: Петр бывший чемпион легчайшего дивизиона UFC. На текущий момент российский боец занимает третью строчку в рейтинге этой категории.

Последние бои: У Петра 4 поражения за 6 предыдущих поединков. Но все знают какие это были проигрыши: дисквалификация и судейские ограбления. Едва ли можно учитывать статистику в таких ситуациях. Но а свою конкурентоспособность «Беспощадный» доказал в предыдущем поединке с Сонгом Ядонгом, которого одолел единогласным решением.

Состояние бойца: Россиянин пребывает в актуальной форме. Он по-прежнему голоден до титулов и очень силен. Ян является ударником высочайшего класса. Да и защита в партере у него на высоком уровне. Главная проблема экс-чемпиона — эта однообразность в процессе подготовки к боям, что делает Петра немного читаемым в октагоне.

Дейвисон Фигередо

Турнирное положение: Фигередо бывший чемпион наилегчайшего дивизиона, ныне занимающий пятую строчку в рейтинге категории до 61 кг. Причем в данном дивизионе бразилец идет пока что без поражений.

Последние бои: У соперника россиянина со статистикой и актуальной формой полный порядок. В легчайшем дивизионе Фигередо идет без поражений. Да и предыдущие соперники были далеко не самые простые: Коди Гарбрандт, Роб Фонт и Марлон Вера.

Состояние бойца: Технических пробелов у Дейвисона не так уж и много. Он не самый мощный ударник, но при этом действует разумно и тактично. Зато на канвасе очень опасен и обладает невероятным арсеналом приемов — Коди Гарбрандт, недавно проигравший ему сабмишном, не даст соврать. Г

лавные проблемы бразильца — это возраст в 36 лет и нехватка физических кондиций, ведь многие его соперники крупнее и сильнее.

Статистика для ставок

У Фигередо серия из трех побед кряду

4 последних боя Яна прошли всю дистанцию

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии Петр Ян у букмекеров идет фаворитом. На его победу можно поставить за 1.31, тогда как на успех Фигередо предлагают поставить за 3.60.

Прогноз: Не исключено, что первые раунды поединка будут за Фигередо, ведь россиянин на старте не форсирует события. Петр переживет стартовый натиск и начнет собственное наступление. Дейвисон довольно крепкий боец и его финишировать сложно. Так что здесь стоит ожидать либо нокаута от Яна в последнем раунде, либо его победы решением.

Ставка: Победа Петра Яна в последнем раунде или по очкам за 2.03.