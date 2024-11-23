«ПСЖ» — «Тулуза»: счет матча 3:0, обзор голов

В матче 12-го тура французской Лиги 1в родных стенах переигралсо счетом 3:0.

Авторами забитых мячей в этом поединке стали Жоау Невеш, Лукас Бералдо и Витинья.

Отметим, что россиянин Матвей Сафонов вышел в стартовом составе «ПСЖ» и провел все 90 минут, отыграв на ноль.

Футбол. Франция. Лига 1 ПСЖ — Тулуза 3:0 Голы: 1:0 Жоау Невеш (35'), 2:0 Лукас Бералдо (84'), 3:0 Витор Феррейра (90 + 1') ПСЖ: Матвей Сафонов, Ашраф Хакими, Милан Шкриньяр, Лукас Бералдо, Йорам Заге (Витор Феррейра, 46'), Уоррен Заир-Эмери, Жоау Невеш, Усман Дембеле (Фабиан Руис, 73'), Марко Асенсио, Дезире Дуэ (Ли Кан Ин, 60'), Брэдли Баркола (Рандаль Коло Муани, 81') Тулуза: Гийом Рест, Уоррен Каманзи (Габриэль Суасо, 64'), Марк Маккензи, Чарли Крессвел, Янн Гбоу (Шави Бабика, 64'), Арон Дённум, Венсан Сьерро, Кристиан Кассерес (Никлас Шмидт, 78'), Джошуа Кинг (Франк Магри, 78'), Закария Абухляль, Umit Akdag (Jaydee Canvot, 89') Предупреждения: Закария Абухляль (43'), Ашраф Хакими (44'), Арон Дённум (75')

Календарь и таблица Лиги 1

После этой игре «ПСЖ» с 32 очками идет первым в турнирной таблице, «Тулуза» с 15 баллами занимает десятую позицию.