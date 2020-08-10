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    Экс-наставник «Тоттенхэма» может возглавить «Рому»

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    Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино может возглавить один из клубов итальянской Серии А.

    Маурисио Почеттино
    Маурисио Почеттино

    Как сообщает As, «Рома» видит в Почеттино замену главному тренеру клуба Паулу Фонсеке, такое решение руководство приняло после вылета римского клуба из 1/8 финала Лиги Европы от «Севильи».

    В прошлом сезоне Серии А «Рома» заняла пятое место в турнирной таблице и в следующем сезоне выступит в Лиге Европы.

    Почеттино находится без работы с 19 ноября 2019 года. В сезоне-2018/19 он вывел «Тоттенхэм» в финал Лиги чемпионов, где лондонцы проиграли «Ливерпулю» (0:2). 0

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