Экс-наставник «Тоттенхэма» может возглавить «Рому»

Бывший главный тренерможет возглавить один из клубов итальянской Серии А.

Как сообщает As, «Рома» видит в Почеттино замену главному тренеру клуба Паулу Фонсеке, такое решение руководство приняло после вылета римского клуба из 1/8 финала Лиги Европы от «Севильи».

В прошлом сезоне Серии А «Рома» заняла пятое место в турнирной таблице и в следующем сезоне выступит в Лиге Европы.

Почеттино находится без работы с 19 ноября 2019 года. В сезоне-2018/19 он вывел «Тоттенхэм» в финал Лиги чемпионов, где лондонцы проиграли «Ливерпулю» (0:2). 0