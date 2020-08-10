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    Газизов призвал пожизненно дисквалифицировать Казарцева и Еськова

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    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал скандальное судейство в матче первого тура РПЛ против «Сочи» (2:2).

    Шамиль Газизов
    Шамиль Газизов

    «Спал я не очень. Часов в пять попытался заснуть, не получилось. Сны были не очень хорошие...

    Вы знаете, я не обсуждаю слова владельца, но мы всю ночь находились на связи, разговаривали. Это больно, когда так происходит в футболе. Он борется любыми способами, которые позволяет его статус его возможности. Мы не позволим, чтобы так обращались со "Спартаком".

    Плохо, что на первый план выходят люди, которые обслуживают футбол. Общественность требует объяснений, что происходит, как происходит. Что это такое, когда VAR не вступает в силу, когда его можно использовать? Я уверен, что РФС с нами, и они тоже это видят.

    Заговор? В нашей жизни все возможно. Позиция "Спартака": мы хотим играть в футбол, мы — за честный футбол, мы хотим, чтобы все решалось на поле. Ошибки или какие-то силы, которые хотят пустить нас в другое русло — у них это не получится. Мы будем бороться.

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    • Первый пенальти? По мне это не пенальти/ Почему здесь VAR не вступил? Пусть нам объяснят.

    Я пытаюсь вести себя спокойно, но эмоции у нас бьют. Пусть нам все объяснят: здесь пенальти, а здесь нет, тут VAR вступает в силу, а тут нет. Уровень судейства упал до такой степени, что мы ничему уже не верим. Мы глазам своим не верим, ушам своим не верим.

    Казарцев и Еськов должны лишиться возможности быть на поле. Лишиться пожизненно. Все болельщики других клубов нас поддерживают в этом вопросе», — сказал Газизов в эфире телеканала «Матч Премьер». 0

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