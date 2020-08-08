«Велес» — «Крылья Советов»: счет матча 3:1, обзор голов

Московскийодержал домашнюю победу над самарскими(3:1) во втором туре первенства ФНЛ.

Дублем в составе хозяев отметился на 10-й и 65-й минутах Павел Котов. Еще один мяч в ворота гостей отправил на 46-й минуте Артем Максименко.

Гол престижа у самарцев забил на 82-й минуте Егор Голенков.

Отметим, что гости завершали игру вдевятером. Удаления за две желтые карточки заработали Александр Гацкан (62-я минута) и Никита Чернов (90).

В другой встрече игрового дня «Текстильщик» на своем поле обыграл хабаровский СКА — 1:0.

Единственный гол в этой игре записал на свой счет на 6-й минуте Хызыр Аппаев.

Благодаря этим победам «Велес» обосновался на пятой строчке в турнирной таблице ФНЛ, а «Текстильщик» — на седьмой. 0