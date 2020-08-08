Названы арбитры на четвертьфинальные матчи Лиги Европы 10 августа

Стали известны арбитры двух четвертьфинальных матчей Лиги Европы, которые состоятся 10 августа.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Копенгаген» обслужит французская бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном. Помощники рефери — Николя Дано и Сириль Грингор. Четвертый арбитр — Уильям Коллам (Шотландия). Матч пройдет в Кельне.

Встречу между «Интером» и «Байером» обслужит бригада арбитров из Испании. Стартовый свисток даст Карлос дель Серро. Помощники рефери — Хуан Юсте, Роберто Алонсо. Четвертый судья — Хесус Хиль Мансано. Матч пройдет в Дюссельдорфе.

Напомним, что встречи из-за пандемии коронавируса проходят на нейтральных полях в Германии. 0