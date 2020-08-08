«Ростову» нужно прибавлять в атаке, считает Карпин

Главный тренер «Ростова»прокомментировал итоги матча первого тура Российской Премьер-лиги с(1:0).

«У наших ворот не было большого количества моментов, поэтому в обороне нормально сыграли. В атаке надо прибавлять.

В целом хочу поздравить ребят, большое количество времени не выигрывали. Первая игра — был мандраж предсезонный.

Много моментов против "Тамбова" особо ни у кого нет. Стандарты надо было лучше использовать. И моменты можно было создавать, если бы правильно располагались на поле.

В первом тайме играли быстрее? Наверное да, соперник позволял играть быстрее во втором тайме. "Тамбов" начал прессинговать на нашей половине поля из-за этого. Первая игра. В игровой ритм команда еще не вошла пока.

-Кенто Хашимото недавно прилетел, спит еще не совсем хорошо. И с 20-го числа пропустил 10 дней, пока в Японии ждал документы. Потихоньку надо набирать, теперь у нас есть конкуренция в центре поля.

Так, как Шомуродов сегодня играл проблемы большой не вижу. Если он так будет играть всегда и не будет забивать в каких-то играх, ничего страшного, тогда голы появятся.

Доволен результатом», — цитирует Карпина пресс-служба ростовчан. 0