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    «Ростову» нужно прибавлять в атаке, считает Карпин

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    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал итоги матча первого тура Российской Премьер-лиги с «Тамбовом» (1:0).

    Валерий Карпин
    Валерий Карпин

    «У наших ворот не было большого количества моментов, поэтому в обороне нормально сыграли. В атаке надо прибавлять.

    В целом хочу поздравить ребят, большое количество времени не выигрывали. Первая игра — был мандраж предсезонный.

    Много моментов против "Тамбова" особо ни у кого нет. Стандарты надо было лучше использовать. И моменты можно было создавать, если бы правильно располагались на поле.

    В первом тайме играли быстрее? Наверное да, соперник позволял играть быстрее во втором тайме. "Тамбов" начал прессинговать на нашей половине поля из-за этого. Первая игра. В игровой ритм команда еще не вошла пока.

    -Кенто Хашимото недавно прилетел, спит еще не совсем хорошо. И с 20-го числа пропустил 10 дней, пока в Японии ждал документы. Потихоньку надо набирать, теперь у нас есть конкуренция в центре поля.

    Так, как Шомуродов сегодня играл проблемы большой не вижу. Если он так будет играть всегда и не будет забивать в каких-то играх, ничего страшного, тогда голы появятся.

    Доволен результатом», — цитирует Карпина пресс-служба ростовчан. 0

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