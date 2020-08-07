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    Флик: Будет жаль, если Тьяго уйдет

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    Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал возможный уход испанского полузащитника Тьяго Алькантары.

    Тьяго Алькантара
    Тьяго Алькантара

    «Я могу понять, когда игрок чем-то обеспокоен. Тьяго играл в "Барселоне", сейчас он — футболист "Баварии". Я могу понять, если он хочет попробовать себя в АПЛ.

    Правда, будет жаль, если Тьяго уйдет, ведь он не последний человек в команде. Как тренер, я бы хотел его оставить в "Баварии" еще на несколько лет, но такова жизнь», — цитирует Sport1 Флика.

    В сезоне-2019/20 Тьяго провел за «Баварию» 36 матчей, на его счету 3 гола и 2 результативных передачи.

    Ранее сообщалось об интересе к испанцу со стороны «Ливерпуля». 0

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