Флик: Будет жаль, если Тьяго уйдет

Главный тренерпрокомментировал возможный уход испанского полузащитника

«Я могу понять, когда игрок чем-то обеспокоен. Тьяго играл в "Барселоне", сейчас он — футболист "Баварии". Я могу понять, если он хочет попробовать себя в АПЛ.

Правда, будет жаль, если Тьяго уйдет, ведь он не последний человек в команде. Как тренер, я бы хотел его оставить в "Баварии" еще на несколько лет, но такова жизнь», — цитирует Sport1 Флика.

В сезоне-2019/20 Тьяго провел за «Баварию» 36 матчей, на его счету 3 гола и 2 результативных передачи.

Ранее сообщалось об интересе к испанцу со стороны «Ливерпуля». 0