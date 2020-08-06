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    «Байер» — «Глазго Рейнджерс». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Байер — Глазго Рейнджерс. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (06.08.2020)

    Футбол Байер Рейнджерс
    В 19:55 в 1/8 финала Лиги Европы начнётся матч «Байер» — «Глазго Рейнджерс».

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    Составы команд:

    «Байер»: Лукаш Градецки, Свен Бендер, Ларс Бендер, Эдмон Тапсоба, Дэйли Синкгравен, Мусса Диаби, Чарлес Арангис, Эксекиэль Паласиос, Флориан Вирц, Кай Хаверц, Кевин Фолланд.

    «Глазго Рейнджерс»: Аллан Макгрегор, Джеймс Тавернье, Филип Хеландер, Коннор Голдсон, Борна Баришич, Райан Джек, Стивен Дэвис, Ryan Kent, Джо Арибо, Брэндон Баркер, Альфредо Морелос.

    Предыдущий матч соперников: «Глазго Рейнджерс» — «Байер» 1:3 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 4:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Байер» со счетом 4:1. И прямо сейчас сделайте ставку на этот матч и получите бонус до 20 000 рублей! 0

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