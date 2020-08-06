Байер — Глазго Рейнджерс. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (06.08.2020)

Составы команд:
«Байер»: Лукаш Градецки, Свен Бендер, Ларс Бендер, Эдмон Тапсоба, Дэйли Синкгравен, Мусса Диаби, Чарлес Арангис, Эксекиэль Паласиос, Флориан Вирц, Кай Хаверц, Кевин Фолланд.
«Глазго Рейнджерс»: Аллан Макгрегор, Джеймс Тавернье, Филип Хеландер, Коннор Голдсон, Борна Баришич, Райан Джек, Стивен Дэвис, Ryan Kent, Джо Арибо, Брэндон Баркер, Альфредо Морелос.
Предыдущий матч соперников: «Глазго Рейнджерс» — «Байер» 1:3 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 4:1.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Байер» со счетом 4:1. И прямо сейчас сделайте ставку на этот матч и получите бонус до 20 000 рублей! 0