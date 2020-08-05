Фарфан хотел остаться в «Локомотиве»

Перуанский полузащитникпрокомментировал свой уход из московского «Локомотива».

«Спасибо, "Локомотив". Прошло 3,5 года, я выиграл чемпионат России, два Кубка и Суперкубок. У меня остались только неизгладимые воспоминания и слова благодарности "Локомотиву" за это замечательное совместное приключение.

Всегда непросто переходить в новый клуб в другой стране, но в "Локомотиве" и в Москве я чувствовал себя как дома. Все стороны хотели продолжить сотрудничество, но, к сожалению, таков футбол, и часто вам нужно принимать решения, чтобы двигаться дальше, искать пути, которые ведут к месту назначения.

Спасибо всем в клубе за поддержку: моим коллегам и друзьям, тренерам, врачам, работникам клуба, руководству и президенту, а также болельщикам, которые всегда поддерживали меня», — написал Фарфан на своей странице в Instagram. 0