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    Сарри: Поняли, что скудетто — наше, у нас был психологический спад

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    Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал поражение от «Ромы» со счетом 1:3, а также высказался в преддверии ответного матча против «Лиона» в Лиге чемпионов.

    Маурицио Сарри
    Маурицио Сарри

    «Небольшой страх может пойти нам на пользу. После матча с "Лацио" мы поняли, что скудетто — наше, и у нас был психологический спад. Теперь мы должны быть в порядке и серьезно отнестись к сопернику. Мы уступили в первом матче, поэтому нам будет крайне тяжело.

    Меня удивило то, что физически "Лион" выглядел очень хорошо. Они не были похожи на команду, которая давно не играла.

    Нам нужно перезагрузиться ментально, физически можно восстановиться за два-три дня. Мы выключились на несколько дней и с понедельника будем приводить себя в порядок», — цитирует Сарри Goal.com. 0

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