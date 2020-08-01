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    Полный календарь ФНЛ 2020/2021 на LiveSport.Ru

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    1 августа стартует новый сезон Футбольной Национальной Лиги — ФНЛ.

    Болельщики «Торпедо»
    Болельщики «Торпедо»

    Предыдущий сезон ФНЛ не был доигран из-за пандемии коронавируса. Чемпионат был остановлен в марте, едва вернувшись после зимней паузы.

    По итогу прошлого сезона в РПЛ вышли «Ротор» и «Химки», а вылетели из РПЛ «Крылья Советов» и «Оренбург».

    Кроме того, ФНЛ пополнилась рядом новичков, в том числе один бывшим чемпионом России по футболу — «Аланией».

    Прогнозы на ФНЛ

    Фаворитами нового сезона считаются «Торпедо», «Чертаново», «Факел». Возможно, в борьбу вмешаются и «Крылья» с «Оренбургом», если смогут оперативно решить проблемы с составами.

    Календарь и таблица ФНЛ

    В первом туре «Крылья Советов» примут дома «Балтику» — еще одного теневого фаворита сезона, «Оренбург» же начнет сезон в Брянске матчем против «Динамо».

    Полный календарь на первый и последующие туры ФНЛ — на LiveSport.Ru.

    Отметим, что сезон ФНЛ 2020/2021 начнется 1 августа, завершится 15 мая 2021 года, когда будет сыгран заключительный 42-й тур. 0

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