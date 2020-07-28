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    Полный календарь РПЛ 2020/2021 опубликован на LiveSport.Ru

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    28 июля появился календарь на новый сезон чемпионата России по футболу — РПЛ 2020/2021.

    РПЛ 2020/2021
    РПЛ 2020/2021

    Новый сезон начнется уже 8 августа и закончится 16 мая 2021 года. До Нового года будет сыграно 19 из 30 туров, причем 19-й тур намечен на 15 декабря. Зимняя пауза закончится 26 февраля, когда состоится 20-й тур.

    Действующий чемпион РПЛ «Зенит» первый тур проведет в Волгограде против «Ротора», который вернулся в сильнейший дивизион страны спустя 16 лет.

    Первое крупное дерби намечено уже на второй тур — сыграют серебряный и бронзовый медалисты прошедшего сезона: «Локомотив»«Краснодар». В тот же день «Ростов» дома примет «Зенит».

    Календарь и таблица РПЛ

    Третий тур порадует всегда зрелищным поединком между «Зенитом» и ЦСКА. Центральным матчем четвертого тура станет московское дерби «Спартак»«Локомотив».

    Пятый тур будет отмечен яркими встречами «Динамо» с «Зенитом» и «Краснодара» с ЦСКА.

    Полностью календарь РПЛ на сезон 2020/2021 уже опубликован на LiveSport.Ru. В календаре можно кликнуть на название одной или двух команд, все их матчи будут подсвечены для более удобного поиска. 0

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