Полный календарь РПЛ 2020/2021 опубликован на LiveSport.Ru

28 июля появился календарь на новый сезон чемпионата России по футболу —

Новый сезон начнется уже 8 августа и закончится 16 мая 2021 года. До Нового года будет сыграно 19 из 30 туров, причем 19-й тур намечен на 15 декабря. Зимняя пауза закончится 26 февраля, когда состоится 20-й тур.

Действующий чемпион РПЛ «Зенит» первый тур проведет в Волгограде против «Ротора», который вернулся в сильнейший дивизион страны спустя 16 лет.

Первое крупное дерби намечено уже на второй тур — сыграют серебряный и бронзовый медалисты прошедшего сезона: «Локомотив» — «Краснодар». В тот же день «Ростов» дома примет «Зенит».

Календарь и таблица РПЛ

Третий тур порадует всегда зрелищным поединком между «Зенитом» и ЦСКА. Центральным матчем четвертого тура станет московское дерби «Спартак» — «Локомотив».

Пятый тур будет отмечен яркими встречами «Динамо» с «Зенитом» и «Краснодара» с ЦСКА.

Полностью календарь РПЛ на сезон 2020/2021 уже опубликован на LiveSport.Ru. В календаре можно кликнуть на название одной или двух команд, все их матчи будут подсвечены для более удобного поиска. 0