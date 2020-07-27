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    Гендиректор «Зенита»: Ловрен — настоящий боец, такие игроки нужны команде

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    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал переход защитника «Ливерпуля» Деяна Ловрена в петербургскую команду.

    Деян Ловрен
    Деян Ловрен

    Сумма трансфера, по сообщениям СМИ, составила около 12 миллионов евро. 31-летний хорват подписал контракт сроком на три года.

    «Сумма трансфера, которая публикуется в СМИ, не соответствует действительности. Мы удовлетворены условиями трансфера и договоренностями с футболистом.

    Известно, что Деян — настоящий боец, он полностью отдает себя игре. Такие игроки нужны команде. Опыт игры и победы в Лиге чемпионов очень важен.

    Не вижу смысла обсуждать процесс переговоров. Главное, что есть результат», — цитирует Медведева ТАСС.

    Отметим, что следующий матч «Зенит» должен провести 7 августа. На эту дату запланирован матч за Суперкубок России, соперником команды станет «Локомотив». 0

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