Гендиректор «Зенита»: Ловрен — настоящий боец, такие игроки нужны команде

Генеральный директор «Зенита»прокомментировал переход защитника «Ливерпуля»в петербургскую команду.

Сумма трансфера, по сообщениям СМИ, составила около 12 миллионов евро. 31-летний хорват подписал контракт сроком на три года.

«Сумма трансфера, которая публикуется в СМИ, не соответствует действительности. Мы удовлетворены условиями трансфера и договоренностями с футболистом.

Известно, что Деян — настоящий боец, он полностью отдает себя игре. Такие игроки нужны команде. Опыт игры и победы в Лиге чемпионов очень важен.

Не вижу смысла обсуждать процесс переговоров. Главное, что есть результат», — цитирует Медведева ТАСС.

Отметим, что следующий матч «Зенит» должен провести 7 августа. На эту дату запланирован матч за Суперкубок России, соперником команды станет «Локомотив». 0