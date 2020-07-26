«Манчестер Сити» — «Норвич»: счет 5:0, обзор голов

Кевин Де Брейне
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Счет могли открыть гости, но VAR отменил взятие ворот. Вместо этого был засчитан гол Жезуса спустя несколько минут. А в концове первого тайма Де Брейне удвоил преимущество «горожан».
Следующий мяч был забит ближе к концу поединка. Автором гола стал Рахим Стерлинг, который забил свой 19 гол в АПЛ.
На 83 минуте Рияд Марез довел дело до разгрома, а на 90 минуте Кевин Де Брейне сделал дубль.
«Сити» набирает 81 очко. Команда забила 102 мяча за сезон, что стало лучшим результатом. «Норвич» с 21 баллом вылетает в Чемпионшип.
АПЛ. 38 тур
«Манчестер Сити» — «Норвич» — 5:0
Голы: 1:0 — 11 Габриэл Жезус, 2:0 — 45 де Брюйне, 3:0 — 79 Стерлинг, 4:0 — 83 Марез, 5:0 — 90 де Брюйне«Манчестер Сити»: Эдерсон, Эрик Гарсия (Фернандиньо, 46), Лапорт, Уокер, Жоау Канселу, де Брюйне, Сильва (Бернарду Силва, 85), Фоден (Марез, 46), Родри Эрнандес (Гюндоган, 46), Стерлинг, Габриэл Жезус«Норвич» Крул, Льюис, Годфри, Ааронс, Циммерманн, Рупп, Кэнтуэлл (Томас, 90), Маклин (Фамево, 90), Эрнандес (Мартин, 87), Штиперманн (Вранчич, 77), Пукки (Ида, 77)Предупреждения: Жоау Канселу (51), Циммерманн (90)