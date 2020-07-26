«Манчестер Сити» — «Норвич»: счет 5:0, обзор голов

разгромилв матче 38 тура АПЛ со счетом 5:0.

Счет могли открыть гости, но VAR отменил взятие ворот. Вместо этого был засчитан гол Жезуса спустя несколько минут. А в концове первого тайма Де Брейне удвоил преимущество «горожан».

Следующий мяч был забит ближе к концу поединка. Автором гола стал Рахим Стерлинг, который забил свой 19 гол в АПЛ.

На 83 минуте Рияд Марез довел дело до разгрома, а на 90 минуте Кевин Де Брейне сделал дубль.

«Сити» набирает 81 очко. Команда забила 102 мяча за сезон, что стало лучшим результатом. «Норвич» с 21 баллом вылетает в Чемпионшип.