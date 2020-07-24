Дюков: РФС не убеждал клубы РПЛ выступить против расширения лиги

Александр Дюков
globallookpress.com
23 июля на общем собрании клубы проголосовали против увеличения числа участников до 18-ти в чемпионате России в следующем сезоне.
«Я этот вопрос обсуждал с Прядкиным (президентом РПЛ). Но я не звонил в клубы и не убеждал не поддержать расширение.
Что касается клубов, которые покидают РПЛ, но хотели бы остаться в лиге — это решение было бы неправильным, оно нарушает спортивный принцип», — заявил Дюков «Советскому Спорту».
Он отметил, что пандемия коронавируса стала форсмажором. Но два клуба покинули РПЛ по спортивному принципу, как и должно быть.
При этом клубы ФНЛ не отказались от повышения в классе. По мнению Дюкова, другое решение принимать было нельзя. 0