Дюков: РФС не убеждал клубы РПЛ выступить против расширения лиги

Президент РФСзаявил, что не предпринимал действий по предотвращению расширения Премьер-лиги.

23 июля на общем собрании клубы проголосовали против увеличения числа участников до 18-ти в чемпионате России в следующем сезоне.

«Я этот вопрос обсуждал с Прядкиным (президентом РПЛ). Но я не звонил в клубы и не убеждал не поддержать расширение.

Что касается клубов, которые покидают РПЛ, но хотели бы остаться в лиге — это решение было бы неправильным, оно нарушает спортивный принцип», — заявил Дюков «Советскому Спорту».

Он отметил, что пандемия коронавируса стала форсмажором. Но два клуба покинули РПЛ по спортивному принципу, как и должно быть.

При этом клубы ФНЛ не отказались от повышения в классе. По мнению Дюкова, другое решение принимать было нельзя. 0