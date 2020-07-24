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    Дюков: РФС не убеждал клубы РПЛ выступить против расширения лиги

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    Президент РФС Александр Дюков заявил, что не предпринимал действий по предотвращению расширения Премьер-лиги.

    Александр Дюков
    Александр Дюков

    23 июля на общем собрании клубы проголосовали против увеличения числа участников до 18-ти в чемпионате России в следующем сезоне.

    «Я этот вопрос обсуждал с Прядкиным (президентом РПЛ). Но я не звонил в клубы и не убеждал не поддержать расширение.

    Что касается клубов, которые покидают РПЛ, но хотели бы остаться в лиге — это решение было бы неправильным, оно нарушает спортивный принцип», — заявил Дюков «Советскому Спорту».

    Он отметил, что пандемия коронавируса стала форсмажором. Но два клуба покинули РПЛ по спортивному принципу, как и должно быть.

    При этом клубы ФНЛ не отказались от повышения в классе. По мнению Дюкова, другое решение принимать было нельзя. 0

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