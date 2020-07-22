Тихонов: Уход основных атакующих футболистов станет потерей для «Сочи»

Бывший полузащитник «Спартака»считает, что в следующем сезонебудет сложно, если клуб покинут основные атакующие футболисты.

«Уход основных атакующих футболистов станет потерей для "Сочи". Надо посмотреть на то, какие приобретения будут летом.

Тот же Нобоа хороший мастер, но кому ему отдавать передачи? Там впереди Заболотный», — рассказал Тихонов в эфире «Матч Премьер».

Напомним, что «Сочи» после 29 туров чемпионата набрал 33 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице.

В сочинской команде решили не ехать на встречи двух последних туров против «Тамбова» и «Крыльев Советов» после того, как девятеро футболистов заразились коронавирусом. 0