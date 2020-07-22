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    Мусаев: На сегодняшний день «Краснодар» получил то, что заслужил

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    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после победы над «Ахматом» (4:0) в матче 30 тура РПЛ заявил, что доволен итогами прошедшего сезона несмотря на серьезные проблемы, с которыми пришлось столкнуться.

    Мурад Мусаев
    Мурад Мусаев

    «Первый тайм был сложным, соперник играл в 5 защитников, агрессивно, практически не давал свободных зон. Мы забили трудовой гол.

    Во втором тайме гол Кабеллы многое решил. Соперник перешел на 4 защитника, пошел в атаку, стало много свободных зон, мы воспользовались этим. Забили 2 мяча в быстрых атаках.

    Это важная победа. Мы счастливы, что в таком плотном графике нашли силы, проявили характер и добились победы.

    Оценить прошедший сезон? Начался очень тяжело, мы потеряли Перейру, потеряли Каборе, тяжелые травмы получили Газинский, Классон. Взяли Кабеллу, но он вскоре тоже получил тяжелую травму.

    Мы вошли в сезон с недостаточно сыгранной командой, Ману и Берг добавились к нам по ходу сезона. Была тяжелая кадровая ситуация. Я благодарен ребятам, что до нового года мы набрали достаточно большое количество очков и выступили достойно.

    Концовка сезона сбилась из-за пандемии. Многие теряли очки, и мы мечтали зацепиться за двойку, чтобы напрямую попасть в Лигу чемпионов, но в каких-то моментах нам не хватило кадровых ресурсов, в каких-то моментах были ошибки и футболистов и тренеров.

    Мы теряли футболистов на ровном месте, но при всех сложностях мы довольны результатом. На сегодняшний день получили то, что заслужили.

    Фьолусон? Плохая форма в том числе, он проигрывал конкуренцию. Он покидает команду, это его последний день в "Краснодаре".

    Он провел ряд хороших матчей. Я считаю, он добавил команде, сам стал лучше. Хочу выразить благодарность за совместную работу и пожелать удачи.

    Сейчас у всех пауза 6 дней, затем будет медицинское обследование, и с 29 июля начинаем подготовку к новому сезону, который стартует 9 августа», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0

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