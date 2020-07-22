Мусаев: На сегодняшний день «Краснодар» получил то, что заслужил

Главный тренер «Краснодара»после победы над(4:0) в матче 30 тура РПЛ заявил, что доволен итогами прошедшего сезона несмотря на серьезные проблемы, с которыми пришлось столкнуться.

«Первый тайм был сложным, соперник играл в 5 защитников, агрессивно, практически не давал свободных зон. Мы забили трудовой гол.

Во втором тайме гол Кабеллы многое решил. Соперник перешел на 4 защитника, пошел в атаку, стало много свободных зон, мы воспользовались этим. Забили 2 мяча в быстрых атаках.

Это важная победа. Мы счастливы, что в таком плотном графике нашли силы, проявили характер и добились победы.

Оценить прошедший сезон? Начался очень тяжело, мы потеряли Перейру, потеряли Каборе, тяжелые травмы получили Газинский, Классон. Взяли Кабеллу, но он вскоре тоже получил тяжелую травму.

Мы вошли в сезон с недостаточно сыгранной командой, Ману и Берг добавились к нам по ходу сезона. Была тяжелая кадровая ситуация. Я благодарен ребятам, что до нового года мы набрали достаточно большое количество очков и выступили достойно.

Концовка сезона сбилась из-за пандемии. Многие теряли очки, и мы мечтали зацепиться за двойку, чтобы напрямую попасть в Лигу чемпионов, но в каких-то моментах нам не хватило кадровых ресурсов, в каких-то моментах были ошибки и футболистов и тренеров.

Мы теряли футболистов на ровном месте, но при всех сложностях мы довольны результатом. На сегодняшний день получили то, что заслужили.

Фьолусон? Плохая форма в том числе, он проигрывал конкуренцию. Он покидает команду, это его последний день в "Краснодаре".

Он провел ряд хороших матчей. Я считаю, он добавил команде, сам стал лучше. Хочу выразить благодарность за совместную работу и пожелать удачи.

Сейчас у всех пауза 6 дней, затем будет медицинское обследование, и с 29 июля начинаем подготовку к новому сезону, который стартует 9 августа», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0