Новичок АПЛ нацелился на Ибрагимовича и Кавани

Новичок АПЛможет подписать нападающего, сообщает Daily Mail.

По информации источника, владелец клуба Андреа Радриццани хотел пригласить 38-летнего шведа еще зимой, но тогда футболист принял решение продолжить свою карьеру в Италии.

Также функционер заявил, что хотел бы заполучить уругвайского нападающего Эдисона Кавани, который в настоящее время пребывает в статусе свободного агента.

В текущем розыгрыше чемпионата Италии Ибрагимович провел 14 матчей и забил в них пять мячей. Статистика Кавани во французской лиге — четыре гола в 14 играх. 0