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    Новичок АПЛ нацелился на Ибрагимовича и Кавани

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    Новичок АПЛ «Лидс» может подписать нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича, сообщает Daily Mail.

    Златан Ибрагимович
    Златан Ибрагимович

    По информации источника, владелец клуба Андреа Радриццани хотел пригласить 38-летнего шведа еще зимой, но тогда футболист принял решение продолжить свою карьеру в Италии.

    Также функционер заявил, что хотел бы заполучить уругвайского нападающего Эдисона Кавани, который в настоящее время пребывает в статусе свободного агента.

    В текущем розыгрыше чемпионата Италии Ибрагимович провел 14 матчей и забил в них пять мячей. Статистика Кавани во французской лиге — четыре гола в 14 играх. 0

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