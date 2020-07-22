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    Кирьяков оценил работу Николича

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    Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков оценил работу Марко Николича на посту главного тренера «Локомотива».

    Марко Николич
    Марко Николич

    «Критерий работы тренера — это результат. Николич был в непростой ситуации после скандала с уходом Семина. Болельщики, недовольные этим решением, буквально ждали осечки. Ситуация сложилась напряженная, но Николич справился.

    Хотя "Краснодар" сам помог "Локомотиву" от себя оторваться, но это уже его личные проблемы, которые не умаляют заслуг Николича. А требовать от нового тренера какой-то атакующей игры прямо сейчас могут только дилетанты. На это нужно не один и не два года», — цитируют Кирьякова «Известия».

    Напомним, «железнодорожники» за тур до финиша обеспечили себе участие на групповом этапе Лиги чемпионов. 0

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