Ещенко дисквалифицирован на три матча Кубка за футболку после игры с «Зенитом»

Футболист «Спартака»после матча Кубка России против(1:2) дисквалифицирован на три игры и оштрафован на 50 000 рублей.

Как сообщает РФС, игрок наказан за оскорбительное поведение в отношении лиц, которые не являются официальными лицами матча, выраженное в демонстрации после игры майки с оскорбительным содержанием.

Напомним, что Ещенко после игры вышел на поле в футболке, на которой написано нецензурное слово из трех букв (вместо первой буквы — многоточие), слово «вам», буква «а» и Тед — плюшевый медведь из фильма «Третий лишний».

Вероятнее всего, речь идет о генеральном директоре «Зенита» Александре Медведеве: буква «а» — первая буква его имени, а медведь — намек на фамилию.

Перед встречей Медведев некорректно высказался в адрес красно-белых, за что был оштрафован на 200 тысяч.

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