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    Ещенко дисквалифицирован на три матча Кубка за футболку после игры с «Зенитом»

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    Футболист «Спартака» Андрей Ещенко после матча Кубка России против «Зенита» (1:2) дисквалифицирован на три игры и оштрафован на 50 000 рублей.

    Андрей Ещенко
    Андрей Ещенко

    Как сообщает РФС, игрок наказан за оскорбительное поведение в отношении лиц, которые не являются официальными лицами матча, выраженное в демонстрации после игры майки с оскорбительным содержанием.

    Напомним, что Ещенко после игры вышел на поле в футболке, на которой написано нецензурное слово из трех букв (вместо первой буквы — многоточие), слово «вам», буква «а» и Тед — плюшевый медведь из фильма «Третий лишний».

    Вероятнее всего, речь идет о генеральном директоре «Зенита» Александре Медведеве: буква «а» — первая буква его имени, а медведь — намек на фамилию.

    Перед встречей Медведев некорректно высказался в адрес красно-белых, за что был оштрафован на 200 тысяч.

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