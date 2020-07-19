«Зенит» — «Спартак»: составы, коэффициенты, онлайн

Стали известны стартовые составына матч 1/2 финала Кубка России, который пройдет сегодня, 19 июля.

«Зенит»: Кержаков, Сантос, Иванович, Ракицкий, Караваев, Барриос, Кузяев, Жирков, Малком, Азмун, Дзюба

Запасные: Одоевский, Васютин, Смольников, Осорио, Маммана, Оздоев, Мусаев, Шатов, Ерохин, Сутормин, Ригони, Дриусси.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Гапонов, Айртон, Бакаев, Умяров, Крал, Соболев, Ларссон.

Запасные: Ребров, Акмурзин, Ещенко, Кутепов, Рассказов, Голосов, Мирзов, Маркитесов, Бакалюк, Тиль, Шильцов.

Начало встречи — в 18:30 мск.

Коэффициент на победу «Зенита» в основное время — 1,57, на ничью — 4,40, а на «Спартак» — 5,85.

Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0