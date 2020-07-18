Наставник «Болоньи» призвал изменить правило офсайда

Главный тренерпризвал изменить правила офсайда.

«Я думаю, что мне нужно больше терпимости. Отмена гола из-за того, что у вас нос или плечо вне игры, кажется слишком серьёзной, даже если правила ясны. По-моему, все должно измениться.

У вас должно быть преимущество прежде, чем футболист окажется вне игры. Но одна хорошая вещь в VAR -это офсайд. Он сигнализирует даже если игрок на миллиметр в офсайде.

Это часто случалось с нами, как в нашу пользу, так и наоборот. Мы должны адаптироваться, но я надеюсь, что в будущем что-то изменится», — цитирует Михайловича Football Italia. 0