Проведена жеребьевка предварительного раунда Лиги чемпионов 2020/2021

17 июля в Швейцарии состоялась жеребьевка предварительного раунда Лиги чемпионов сезона 2020/2021. Об этом сообщили на официальном сайте УЕФА.

Лига чемпионов начнется с мини-турнира, в котором примут участием четыре команды от ассоциаций, имеющих самый низкий рейтинг УЕФА. Речь идет о Северной Ирландии, Косове, Андорре и Сан-Марино.

В первом полуфинале встретятся чемпионы от Сан-Марино и Северной Ирландии. Во второй паре будут играть победители от Косова и Андорры. Матчи должны состояться 8 августа. На 11 августа запланирован финальный поединок.

18 и 19 августа должны состояться матчи первого отборочного раунда Лиги чемпионов. Победитель мини-турнира сыграет на этой стадии. 0