Примера. «Реал» — чемпион, «Барса» проиграла «Осасуне», «Атлетико» одолел «Хетафе»

В четверг, 16 июля состоялись матчи 37 тура Примеры, в котором определилися новый чемпион Испании, которым стал мадридский «Реал».

«Эйбар» — «Вальядолид» 3:1

В матче 37-го тура испанской Примеры «Эйбар» одержал домашнюю победу над «Вальядолидом» со счетом 3:1.

В составе хозяев отличились Педро Бигас, Такаси Инуи и Пабло де Бласис.

Гол «Вальядолида» забил Серхио Гвардиола.

В турнирной таблице Примеры «Эйбар» (42 очка) занимает 13-е место, «Вальядолид» (39) идет 15-м.

Примера. 37-й тур «Эйбар» — «Вальядолид» — 3:1 (2:0) Голы: Бигас, 21 (1:0). Инуи, 28 (2:0). Гвардьола, 71 (2:1). Де Бласис, 90+2 — с пенальти (3:1)Нереализованный пенальти: Гвардьола, 71 (вратарь)«Эйбар»: Йоэль, Бигас, Оливейра (Бургос, 48), Техеро, Рафа Суариш, Альварес (Диоп, 46), Экспосито, Педро Леон (Кристофоро, 79), Кике (Серхио Энрич, 79), Инуи (Шарлес, 65), Де Бласис«Вальядолид»: Каро (Перес, 65), Кико Оливас (Антоньито, 32), Начо Мартинес, Санчес, Мойяно, Сан Эметерио, Фернандес, Эрвиас (Гарсия, 61), Рамирес, Энес Унал, Вилья (Гвардьола, 46)Предупреждения: Рафа Суариш, 17. Альварес, 24. Бургос, 68. Де Бласис, 90+4

«Атлетик» Б — «Леганес» 0:2

Еще в одном матче «Леганес» одолел «Атлетик» (2:0) и теперь отстает перед последним туром от клуба из Виго на одно очко.

Голы забили Мигель Анхель Герреро и Роже Ассале.

Отметим, что с 22-й минуты хозяева играли в меньшинстве — голкипер «Атлетика» Унай Симон получил прямую красную карточку и его заменил Яго Эррерин.

Примера. 37-й тур «Атлетик» — «Леганес» — 0:2 (0:0) Голы: Герреро, 79 (0:1). Ассале, 90+4 (0:2)«Атлетик»: Симон, Де Маркос (Капа, 70), Берчиче, Альварес, Нуньес, Рауль Гарсия (Дани Гарсия, 83), Лопес, Весга (Кодро, 83), Сансет (Эррерин, 26), Икер Муниаин, Иньяки Уильямс (Вильялибре, 69)«Леганес»: Куэльяр, Росалес (Ассале, 72), Сиовас, Бустинса, Тарин, Рубен Перес, Амаду (Авилес, 75), Эрасо (Меса, 61), Хиль, Руибаль, Гарридо (Герреро, 61)Предупреждения: Бустинса, 43. Эрасо, 43. Рауль Гарсия, 53. Икер Муниаин, 63. Рубен Перес, 76Удаление: Симон, 22

«Бетис» — «Алавес» 1:2

В еще одном матче 37-го тура Примеры «Бетис» дома проиграл «Алавесу» со счетом 1:2.

«Алавес» благодаря победе над «Бетисом» гарантировал себе участие в следующем сезоне Ла Лиги. Сам же «Бетис», как «Атлетик» и «Леванте», уже ни на что не претендует.

Примера. 37-й тур «Бетис» — «Алавес» — 1:2 (0:0) Голы: Хоселу, 51 (0:1). Эли, 76 (0:2). Лорен Морон, 90+3 (1:2)«Бетис»: Мартин, Феддаль, Манди, Педраса (Алекс Морено, 46), Гонсалес (Хуанми, 57), Эмерсон, Каналес, Фекир (Аленья, 83), Г.Родригес, Хоакин (Лорен Морон, 72), Борха Иглесиас«Алавес»: Роберто, Лагуардия, Эли, Марин, А.Б.Родригес (Магальян, 90+4), Фейса (Гарсия, 46), Камараса (Томас Пина, 90+4), Хоселу, Мендес (Понс, 65), Берк (Алейш Видаль, 80), РиохаПредупреждения: Хоселу, 23. Хоакин, 36. А.Б.Родригес, 55. Мендес, 62. Роберто, 71. Феддаль, 75. Алекс Морено, 81. Г.Родригес, 87. Хуанми, 90Удаления: Хуанми, 90. Эли, 90+5

«Сельта» — «Леванте» 2:3

Еще в одной встрече «Сельта» у себя на поле уступила в матче с «Леванте» — 2:3.

Счёт был открыт на 11-й минуте — автором забитого мяча стал Энис Барди, которому ассистировал Хосе Кампанья.

В середине тайма преимущество гостей увеличил Барди с передачи Рохера Марти. На 36-й минуте разрыв в счёте сократил Санти Мина с паса Нестора Араухо.

В концовке тайма счёт сравнял Яго Аспас с передачи Мины. На 52-й минуте «Леванте» вывел вперёд Борха Майораль, которому ассистировал Рубен Рочина.

Российский нападающий «Сельты» Фёдор Смолов пропустил матч из-за травмы.

С 35 очками галисийцы остались на 17-й строчке в турнирной таблице, но еще не обеспечили себе сохранение места в примере.

Примера. 37-й тур «Сельта» — «Леванте» — 2:3 (2:2) Голы: Барди, 11 (0:1). Барди, 28 (0:2). Мина, 36 (1:2). Аспас, 45+1 (2:2). Майораль, 52 (2:3)«Сельта»: Вильяр, Араухо (Эрнандес, 90), Оласа, Мурильо, Васкес (Мальо, 80), Рафинья, Окай Йокушлу (Брадарич, 46), Бельтран (Нолито, 46), Аспас, Мина, Мендес (Г.Фернандес, 85)«Леванте»: Х.Р.Коке, Клерк, Везу, Пьер, Мирамон, Рочина (Вукчевич, 90), Кампанья, Радойя (Постиго, 90+3), Барди (Мелеро, 76), Рохер (Коке, 66), Майораль (Моралес, 76)Предупреждения: Рафинья, 42. Нолито, 84Удаления: Мирамон, 59. Нолито, 90+4

«Хетафе» — «Атлетико» М 0:2

Мадридский «Атлетико» одержал выездную победу над «Хетафе» (2:0) в матче 37-го тура чемпионата Испании.

В составе мадридской команды голами отметились Маркос Льоренте (54-я минута) и Томас Парти (80).

«Атлетико» набрал 69 очков и расположился на третьей строчке в турнирной таблице Примеры, «Хетафе» с 54 очками опустилась на седьмое место.

В заключительном туре «Атлетико» на своем поле сыграет против «Реала Сосьедад», а «Хетафе» в гостях встретится с «Леванте».

Примера. 37-й тур «Хетафе» — «Атлетико» — 0:2 (0:0) Голы: Льоренте, 54 (0:1). Партей, 80 (0:2)«Хетафе»: Сория, Ньом, Даконам, Кабако, Оливера (Хорхе Молина, 61), Кукурелья, Тимор, Максимович (Хасон, 61), Арамбарри (Фажр, 84), Мата (Анхель, 60), Дуро«Атлетико»: Облак, Ариас, Фелипе, Хименес, Санчес, Коке, Сауль (Партей, 67), Льоренте (Мората, 75), Диегу Коста (Эррера, 84), Феррейра-Карраско (Витоло, 77), Корреа (Лемар, 84)Предупреждения: Хименес, 45+4. Сауль, 64. Хорхе Молина, 68Удаление: Ньом, 90+2

«Реал Мадрид» — «Вильярреал» 2:1

Мадридский «Реал» одержал домашнюю победу над «Вильярреалом» (2:1) в матче 37-го тура чемпионата Испании.

Хозяева открыли счет на 29-й минуте — Лука Модрич передачей на правый край чужой штрафной нашел свободного Бензема и Карим уверенно пробил мимо Асенхо в дальний нижний угол ворот.

На 73-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти — Серхио Рамос перехватил мяч в центре поля, ворвался в чужую штрафную и был остановлен фолом со стороны защитника. Карим Бензема уверенным ударом с точки отправил мяч точно в угол ворот.

На 83-й минуте Касорла навесил с левого фланга атаки в центр чужой штрафной, откуда Иборра ударом головой отправил мяч в угол ворот «Реала».

Примера. 37-й тур «Реал» — «Вильярреал» — 2:1 (1:0) Голы: Бензема, 29 (1:0). Бензема, 77 — с пенальти (2:0). Иборра, 83 (2:1)«Реал»: Куртуа, Серхио Рамос, Варан, Карвахаль (Вальверде, 85), Менди, Модрич (Васкес, 85), Кроос (Иско, 84), Каземиру, Бензема, Азар (Асенсио, 63), Родригу (Винисиус Жуниор, 62)«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Марио Гаспар, Пенья (Сориано, 46), Пау Торрес, Кинтилья, Шакла, Мойсес Гомес (Касорла, 64), Замбо (Тригерос, 82), Морланес (Иборра, 63), Х.Морено, Чиквуэзе (Онтиверос, 46)Предупреждения: Шакла, 18. Карвахаль, 54. Модрич, 62. Кинтилья, 68. Иско, 86

После этой игры «Реал» набрал 86 очков и стал недосягаем для идущей на втором месте «Барселоны». Мадридская команда в 34-й раз стала обладателем титула чемпиона Испании.

Победная серия «Реала» в примере достигла десяти матчей. В заключительном туре чемпионата «Реал» 19 июля на выезде встретится с «Леганесом».

«Реал Сосьедад» — «Севилья» 0:0

Еще в одном матче «Севилья» с «Реалом Сосьедад» не смогли выявить победителя. Игра завершилась безголевой ничьей.

«Севилья» набрал 67 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. Команда уже гарантировала себе участие в Лиге чемпионов. «Реал Сосьедад» набрал 55 очков и идет на шестом месте.

Примера. 37-й тур «Реал Сосьедад» — «Севилья» — 0:0 «Реал Сосьедад»: Мойя, Льоренте, Сальдуа (Горосабель, 82), Ле Норман, Айен Муньос (Монреаль, 46), Порту (Исак, 66), Мерино, Субельдия, Субименди, Виллиан Жозе, Оярсабаль (Барренечеа, 83)«Севилья»: Буну, Хесус Навас, Гомес, Кунде, Регилон, Гудель, Васкес (Банега, 61), Оливер Торрес (Окампос, 61), Хоан Хордан (Эль-Хаддади, 75), Сусо (Фернанду Режес, 74), Эн-Несири (де Йонг, 84)Предупреждения: Кунде, 45+1. Банега, 90+1. Барренечеа, 90+6

«Валенсия» — «Эспаньол» 1:0

В матче 37-го тура чемпионата Испании «Валенсия» принимала на своем поле «Эспаньол».

Хозяева одержали минимальную победу со счетом 1:0 благодаря голу Кевина Гамейро в первом тайме.

Российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев вышел на поле на 72-й минуте на замену.

Примера. 37-й тур «Валенсия» — «Эспаньол» — 1:0 (1:0) Гол: Гамейро, 17«Валенсия»: Силлессен, Хауме Коста, Диакаби (Габриэл Паулиста, 77), Гильямон, Коррейа (Флоренци, 71), Кондогбья, Солер, Ли Кан Ин (Коклен, 63), Гамейро (Гомес, 78), Гонсалу Гедеш, Торрес (Черышев, 72)«Эспаньол»: Диего Лопес, Кабрера, Вила, Эспиноса (Поль Лосано, 85), Давид Лопес, Авила, Дардер (Меламед, 85), Рока (Мелендо, 64), У Лэй (Варгас, 85), Эмбарба, Рауль де Томас (Кампусано, 70)Предупреждения: Авила, 39. Диакаби, 59. Рауль де Томас, 66. Вила, 69. Коклен, 80. Эспиноса, 81Удаление: Хауме Коста, 90+1

«Барселона» — «Осасуна» 1:2

В матче 37-го тура чемпионата Испании «Барселона» потерпела домашнее поражение от «Осасуны» со счетом 1:2.

В составе гостей голами отметились Хосе Мануэль Арнаис (15-я минута) и Роберто Торрес (90+4),

За каталонскую команду отличился Лионель Месси (62).

Отметим, что на 77-й минуте с поля был удален нападающий «Осасуны» Энрик Гальего.

«Осасуна» набрала 51 очко и расположилась на 11-й строчке в турнирной таблице Примеры, «Барселона» с 79 очками занимает второе место.

В заключительном туре чемпионата «Барселона» в гостях сыграет против «Алавеса», а «Осасуна» на своем поле встретится с «Мальоркой».

Примера. 37-й тур «Барселона» — «Осасуна» — 1:2 (0:1) Голы: Арнаис, 15 (0:1). Месси, 62 (1:1). Торрес, 90+4 (1:2)«Барселона»: тер Штеген, Пике, Семеду (А.Видаль, 59), Лангле, Фирпо (Жорди Альба, 79), Ракитич (Бускетс, 67), Сержи Роберто, Пуч (де Йонг, 79), Месси, Брэйтуэйт (Суарес, 59), Фати«Осасуна»: Эррера, Навас, Эступиньян (Т.Лато, 90+2), Гарсия, Н.Видаль, Эрнандес, Иньиго Перес, Брашанац (Ойер, 46), Монкайола (Торрес, 85), Лопес (Барха, 70), Арнаис (Гальего, 71)Предупреждения: Семеду, 54. Ракитич, 57. Эступиньян, 62. Пике, 69. Фирпо, 75Удаление: Гальего, 77

«Мальорка» — «Гранада» 1:2

В матче 37-го тура чемпионата Испании «Мальорка» дома уступила «Гранаде» (1:2).

В составе хозяев отличился Кучо Эрнандес. У гостей забивали Виктор Диас и Карлос Фернандес. «Мальорка» завершала матч в меньшинстве после удаления в концовке.

«Мальорка» за тур до финиша имеет 32 очка и занимает 19-е место. Команда потеряла шансы покинуть зону вылета.

У идущей на спасительном 17-м месте «Сельты» на четыре очка больше. Таким образом, островитяне следующий сезон проведут в сегунде. Ранее потерял шансы на сохранение прописки «Эспаньол».

У «Гранады» 53 очка и девятая позиция. Команда сохраняет теоретические шансы побороться за место в Лиге Европы.

В заключительном, 38-м туре, «Мальорка» на выезде сыграет с «Осасуной», а «Гранада» примет «Атлетик». Игры состоятся 19 июля и начнутся в 22.00 по московскому времени.