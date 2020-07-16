Васютин: Приятно дебютировать, никакого волнения не было

Вратарь «Зенита»поделился впечатлениями от дебюта в РПЛ в матче 29-го тура против(4:1).

«Приятно дебютировать, приятно, что команда выигрывает — это самое главное. Никакого волнения не было. У нас отличный коллектив, все поддерживают. Поэтому был как будто обычный день.

Пропущенный гол? Пошла подача, в мяч сыграл Ярослав Ракицкий, от него тот попал в нападающего — и залетел в дальний угол.

При розыгрышах мяча выходил далеко за пределы штрафной? Я не стремлюсь играть так специально, просто если игровой эпизод к этому располагает, то почему нет.

Никого из родных на трибунах не было, все болели перед телевизором. Отдельно хочу передать привет бабушке! Бабушка отвела меня на футбол, я уверен, что она точно смотрела эту игру.

Бабуля, привет, я тебя очень люблю! Спасибо тебе большое», — приводит слова Васютина официальный сайт клуба. 0