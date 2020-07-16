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    Васютин: Приятно дебютировать, никакого волнения не было

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    Вратарь «Зенита» Александр Васютин поделился впечатлениями от дебюта в РПЛ в матче 29-го тура против «Оренбурга» (4:1).

    Александр Васютин
    Александр Васютин

    «Приятно дебютировать, приятно, что команда выигрывает — это самое главное. Никакого волнения не было. У нас отличный коллектив, все поддерживают. Поэтому был как будто обычный день.

    Пропущенный гол? Пошла подача, в мяч сыграл Ярослав Ракицкий, от него тот попал в нападающего — и залетел в дальний угол.

    При розыгрышах мяча выходил далеко за пределы штрафной? Я не стремлюсь играть так специально, просто если игровой эпизод к этому располагает, то почему нет.

    Никого из родных на трибунах не было, все болели перед телевизором. Отдельно хочу передать привет бабушке! Бабушка отвела меня на футбол, я уверен, что она точно смотрела эту игру.

    Бабуля, привет, я тебя очень люблю! Спасибо тебе большое», — приводит слова Васютина официальный сайт клуба. 0

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