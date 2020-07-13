В УЕФА сделали заявление об отмене дисквалификации «Манчестер Сити»

выступил с официальным заявлением об удовлетворении апелляцииоб исключении из еврокубков из-за нарушения правил финансового фэйр-плей.

«УЕФА принимает к сведению решение Спортивного арбитражного суда об сокращении санкций, наложенных на "Манчестер Сити" нашим независимым органом финансового контроля клубов за предполагаемые нарушения правил УЕФА по лицензированию клубов и ФФП.

УЕФА отмечает, что комиссия CAS выявила, что нет достаточно убедительных доказательств для подтверждения нарушений "Ман Сити". Также уже истек срок давности по многим предполагаемым нарушениям ввиду 5-летнего периода, предусмотренного в правилах УЕФА.

За последние несколько лет ФФП сыграл значительную роль в защите клубов и оказании им помощи в достижении финансовой устойчивости, а УЕФА и европейская Ассоциация клубов сохраняют приверженность своим принципам. УЕФА больше не будет комментировать этот вопрос», — сообщает пресс-служба организации. 0