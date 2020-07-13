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    CAS официально отменил дисквалификацию «Ман Сити»

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    Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию «Манчестер Сити» на решение УЕФА об отстранении команды от еврокубков на два сезона. Об этом сообщает пресс-служба суда.

    «Манчестер Сити»
    «Манчестер Сити»

    Напомним, что зимой УЕФА объявил, что «горожане» нарушили правила финансового fair play, завышая спонсорские доходы в отчетах. За это чиновники решили отстранить команду от участия в Лиге чемпионов на ближайшие два сезона, а также наложить штраф в размере 30 миллионов евро.

    «Ман Сити» подал апелляцию, которая была частично удовлетворена. Клуб все же вынужден будет выплатить 10 миллионов евро, но при этом сможет участвовать в еврокубках.

    Отметим, что «Сити» уже обеспечил себе участие в главном еврокубковом турнире. На счету «Ман Сити», идущего на втором месте в АПЛ, сейчас 72 очка, в то время как «Ман Юнайтед», занимающий пятую позицию, уже не сможет набрать больше 70 в текущем сезоне. 0

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