Шалимов: Таких матчей, как со «Спартаком», немного в чемпионате

Главный тренер «Ахмата»поделился ожиданиями от предстоящего матча 29-го тура чемпионата России со «Спартаком» и рассказал о подготовке к нему.

«Мы не жили и не готовились в таком режиме ранее, но мы уже привыкли. Ребята, которые играют, время между матчами посвящают восстановлению, а остальные — тренируются.

На самом деле, не понятно, в каком состоянии находятся команды. Ты можешь чувствовать себя уставшим и выдать хорошую игру. А можешь чувствовать себя нормально и сыграть плохо.

Четких критериев нету, и понимания этого — как команда себя чувствует, думаю, нет ни у одного тренера. В таких ситуациях важен контроль мяча.

По такой жаре бегать и отбирать мяч всегда сложнее. Старались делать акцент на этом с самого начала.

Когда контролируешь мяч и делаешь это уверенно, это облегчает состояние во время игры. Никто не жалуется, сами футболисты говорили, что лучше играть, чем тренироваться.

Если мы хотим заработать свои очки и остаться в Премьер-Лиге, не смотря на результаты соперников, мы должны готовиться к очередному матчу. Схему мы знаем, игроки знают.

Со "Спартаком", "Зенитом", это статусные матчи, которые все смотрят, все о них говорят, все обсуждают. Поэтому с этой точки зрения это важная игра.

Немного таких игр в чемпионате, поэтому мы должны подойти к ней на сто процентов из того состояния, какое у нас есть», — рассказал Шалимов в интервью пресс-службе грозненского клуба.

Встреча состоится 15 июля ив Москве и начнется в 18:00 по московскому времени. 0