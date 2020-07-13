Клопп может начать работать со сборной Германии

Об этом сообщает журналист Bild Кристиан Фальк в своем аккаунте в Twitter.
По информации источника, 53-летний специалист заинтересован в работе с национальной командой по окончании контракта с мерсисайдцами.
Немецкий футбольный союз также рассматривает вариант сотрудничества с Клоппом. Нынешнем тренером сборной Германии является Йоахим Лев.
Напомним, Клопп тренирует «Ливерпуль» с 2015 года, его текущее соглашение рассчитано до 2024 года. До этого он на протяжении семи лет возглавлял дортмундскую «Боруссию», а также семь лет провел в «Майнце». 0