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    Клопп может начать работать со сборной Германии

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заинтересован в том, чтобы в будущем возглавить сборную Германии по футболу.

    Юрген Клопп
    Юрген Клопп

    Об этом сообщает журналист Bild Кристиан Фальк в своем аккаунте в Twitter.

    По информации источника, 53-летний специалист заинтересован в работе с национальной командой по окончании контракта с мерсисайдцами.

    Немецкий футбольный союз также рассматривает вариант сотрудничества с Клоппом. Нынешнем тренером сборной Германии является Йоахим Лев.

    Напомним, Клопп тренирует «Ливерпуль» с 2015 года, его текущее соглашение рассчитано до 2024 года. До этого он на протяжении семи лет возглавлял дортмундскую «Боруссию», а также семь лет провел в «Майнце». 0

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