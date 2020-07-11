Кандидат в президенты «Барселоны»: Сетьен — не тот тренер, которого мы поддержим в будущем

Кандидат в президенты «Барселоны»поделился мнением о главном тренере каталонцев

Ранее сообщалось, что «Барсу» может возглавить бывший полузащитник каталонцев Хави, однако позже 40-летний специалист продлил соглашение с катарским клубом «Аль-Садд».

«Сетьен — нынешний тренер "Барселоны", и по этой причине он уже полностью заслуживает наши уважение и поддержку.

Он мне всегда нравился, но правда в том, что это не тот тренер, которого мы поддержим в будущем.

Это правда, что Хави станет тренером "Барсы" тогда, когда он сам решит, кто бы ни был президентом.

Но я также уверен, что нет другого проекта, который мог бы гарантировать Хави реализацию его идей с максимальным шансом на успех.

Если я буду иметь честь руководить "Барселоной", Хави станет центром футбольного проекта клуба на ближайшие годы», — сказал Фонт Ole.

После 35 матчей в Ла Лиге команда Сетьена имеет в своем активе 76 очков и на четыре очка отстает от лидирующего «Реала». 0