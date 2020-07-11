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    Кандидат в президенты «Барселоны»: Сетьен — не тот тренер, которого мы поддержим в будущем

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    Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт поделился мнением о главном тренере каталонцев Кике Сетьене.

    Кике Сетьен
    Кике Сетьен

    Ранее сообщалось, что «Барсу» может возглавить бывший полузащитник каталонцев Хави, однако позже 40-летний специалист продлил соглашение с катарским клубом «Аль-Садд».

    «Сетьен — нынешний тренер "Барселоны", и по этой причине он уже полностью заслуживает наши уважение и поддержку.

    Он мне всегда нравился, но правда в том, что это не тот тренер, которого мы поддержим в будущем.

    Это правда, что Хави станет тренером "Барсы" тогда, когда он сам решит, кто бы ни был президентом.

    Но я также уверен, что нет другого проекта, который мог бы гарантировать Хави реализацию его идей с максимальным шансом на успех.

    Если я буду иметь честь руководить "Барселоной", Хави станет центром футбольного проекта клуба на ближайшие годы», — сказал Фонт Ole.

    После 35 матчей в Ла Лиге команда Сетьена имеет в своем активе 76 очков и на четыре очка отстает от лидирующего «Реала». 0

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