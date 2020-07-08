«Нижний Новгород» пополнился экс-игроком ЦСКА

подписал воспитанника, сообщает пресс-служба клуба.

Подробности соглашения официально не сообщаются, но по данным портала Transfermarkt договор рассчитан на один сезон.

Последним клубом 27-летнего футболиста был «Ротор», в котором он провел два сезона. В прошедшем розыгрыше ФНЛ Попов отыграл 21 матч и сделал три голевые передачи.

Также «Нижний Новгород» заключил новый контракт с 29-летним голкипером Олегом Смирновым, являющимся воспитанником нижегородского футбола.

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