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    «Нижний Новгород» пополнился экс-игроком ЦСКА

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    «Нижний Новгород» подписал воспитанника ЦСКА Артема Попова, сообщает пресс-служба клуба.

    «Нижний Новгород» пополнился экс-игроком ЦСКА
    «Нижний Новгород» пополнился экс-игроком ЦСКА

    Подробности соглашения официально не сообщаются, но по данным портала Transfermarkt договор рассчитан на один сезон.

    Последним клубом 27-летнего футболиста был «Ротор», в котором он провел два сезона. В прошедшем розыгрыше ФНЛ Попов отыграл 21 матч и сделал три голевые передачи.

    Также «Нижний Новгород» заключил новый контракт с 29-летним голкипером Олегом Смирновым, являющимся воспитанником нижегородского футбола.

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