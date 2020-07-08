«Нижний Новгород» пополнился экс-игроком ЦСКА
globallookpress.com
Подробности соглашения официально не сообщаются, но по данным портала Transfermarkt договор рассчитан на один сезон.
Последним клубом 27-летнего футболиста был «Ротор», в котором он провел два сезона. В прошедшем розыгрыше ФНЛ Попов отыграл 21 матч и сделал три голевые передачи.
Артём Попов — в «Нижнем Новгороде» https://t.co/TWP0RL6iik pic.twitter.com/fTyH7G6d8b— ФК Нижний Новгород (@fcnn_ru) July 8, 2020
Также «Нижний Новгород» заключил новый контракт с 29-летним голкипером Олегом Смирновым, являющимся воспитанником нижегородского футбола.