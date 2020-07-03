«Динамо» не удалось дозаявить Кардозу

Полузащитникдозаявлен за главную команду московского «Динамо» под 20-м номером, информирует официальный сайт клуба.

В зимнее трансферное окно воспитанник Академии имени Льва Яшина был арендован ФК «Нижний Новгород», выступающим в ФНЛ. Однако из-за досрочного окончания сезона в лиге Вячеслав успел провести за «горожан» только две игры.

В то же время «Динамо» не удалось дозаявить на оставшуюся часть сезона 2019/20 португальского хавбека Мигела Кардозу, который в свою очередь был арендован «Тамбовом».

«9 июня состоялось заседание Исполнительного комитета РФС, который принял ряд поправок к Регламенту о возобновлении Премьер-лиги. В числе прочего появился пункт, что клуб имеет право дозаявить футболистов, которые вернулись из аренд команд, чьи соревнования были завершены досрочно.

В случае с "Динамо" это команды ФНЛ и ПФЛ. Поэтому Вячеслав Грулев, выступавший в ФК "Нижний Новгород" этой весной на условиях аренды, под этот пункт попал. Вследствие чего мы имели полное право его заявить.

Другое дело — Мигель Кардозу. Клуб подал обращение в Комитет по статусу и переходам футболистов РФС, потому что у Мигеля были определенные сложности с ФК "Тамбов", который не выполнил ряд условий перед футболистом.

Сегодня, в пятницу, этот Комитет заседал, рассмотрел наше обращение, однако в итоге отказал в удовлетворении в связи с тем, что португалец под вышеуказанный пункт не попадает. Таким образом, у нас сейчас есть футболист, который может с нами тренироваться, а играть — нет», — заявил начальник команды Александр Удальцов. 0