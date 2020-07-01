«Манчестер Сити» и «Ювентус» обменялись игроками

совершил обмен молодыми игроками с, сообщает пресс-служба туринского клуба.

В Англию перебрался 18-летний испанский нападающий Пабло Морено, сумма трансфера составила 10 миллионов евро. Футболист является воспитанником «Барселоны».

В обратном направлении проследовал 19-летний португальский вингер Феликс Корреа, за которого «Старая синьора» заплатила 10,5 миллионов евро. Нынешний сезон он отыграл в Нидерландах. Там выступал на правах аренды за «АЗ Алкмар».

Кроме того, нападающий «Юве» Стефи Мавидиди продолжит карьеру в «Монпелье». Трансфер 22-летнего англичанина обойдется клубу Лиги 1 в 6,3 миллиона евро, которые будут выплачены в течение трех лет. 0