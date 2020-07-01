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    «Манчестер Сити» и «Ювентус» обменялись игроками

    Футбол Трансферы
    «Ювентус» совершил обмен молодыми игроками с «Манчестер Сити», сообщает пресс-служба туринского клуба.

    «Манчестер Сити» и «Ювентус» обменялись игроками
    «Манчестер Сити» и «Ювентус» обменялись игроками

    В Англию перебрался 18-летний испанский нападающий Пабло Морено, сумма трансфера составила 10 миллионов евро. Футболист является воспитанником «Барселоны».

    В обратном направлении проследовал 19-летний португальский вингер Феликс Корреа, за которого «Старая синьора» заплатила 10,5 миллионов евро. Нынешний сезон он отыграл в Нидерландах. Там выступал на правах аренды за «АЗ Алкмар».

    Кроме того, нападающий «Юве» Стефи Мавидиди продолжит карьеру в «Монпелье». Трансфер 22-летнего англичанина обойдется клубу Лиги 1 в 6,3 миллиона евро, которые будут выплачены в течение трех лет. 0

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