Гендиректор «Уфы» о ситуации в «Оренбурге»: Обидно за наших коллег

Генеральный директор «Уфы»считает, чтоне заслужил того, чтобы ему записывали технические поражения в матчах чемпионата России по футболу.

Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области не согласовало проведение матча 25-го тура чемпионата России между «Оренбургом» и екатеринбургским «Уралом», который должен был пройти 1 июля.

Как сообщил оперштаб РПЛ, «на данный момент у десяти представителей "Оренбурга" подтверждено заболевание коронавирусом».

Все футболисты, тренерский штаб и персонал «Оренбурга» в настоящее время изолированы из-за выявления новых случаев заболевания коронавирусом.

«То, что происходит с "Оренбургом", конечно, очень печально, но это может произойти с каждым клубом.

Но лучше такие результаты (технические поражения со счетом 0:3 — прим. ред), чем когда выходят дети на поле.

"Оренбург" не заслужил того, что ему записывают поражения. Это наши коллеги, за них обидно. Такие сегодняшние реалии нашего футбола», — сказал Газизов РИА Новости. 0