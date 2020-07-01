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    Гендиректор «Уфы» о ситуации в «Оренбурге»: Обидно за наших коллег

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    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов считает, что «Оренбург» не заслужил того, чтобы ему записывали технические поражения в матчах чемпионата России по футболу.

    Шамиль Газизов
    Шамиль Газизов

    Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области не согласовало проведение матча 25-го тура чемпионата России между «Оренбургом» и екатеринбургским «Уралом», который должен был пройти 1 июля.

    Как сообщил оперштаб РПЛ, «на данный момент у десяти представителей "Оренбурга" подтверждено заболевание коронавирусом».

    Все футболисты, тренерский штаб и персонал «Оренбурга» в настоящее время изолированы из-за выявления новых случаев заболевания коронавирусом.

    «То, что происходит с "Оренбургом", конечно, очень печально, но это может произойти с каждым клубом.

    Но лучше такие результаты (технические поражения со счетом 0:3 — прим. ред), чем когда выходят дети на поле.

    "Оренбург" не заслужил того, что ему записывают поражения. Это наши коллеги, за них обидно. Такие сегодняшние реалии нашего футбола», — сказал Газизов РИА Новости. 0

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