Гендиректор «Уфы» о ситуации в «Оренбурге»: Обидно за наших коллег

Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области не согласовало проведение матча 25-го тура чемпионата России между «Оренбургом» и екатеринбургским «Уралом», который должен был пройти 1 июля.
Как сообщил оперштаб РПЛ, «на данный момент у десяти представителей "Оренбурга" подтверждено заболевание коронавирусом».
Все футболисты, тренерский штаб и персонал «Оренбурга» в настоящее время изолированы из-за выявления новых случаев заболевания коронавирусом.
«То, что происходит с "Оренбургом", конечно, очень печально, но это может произойти с каждым клубом.
Но лучше такие результаты (технические поражения со счетом 0:3 — прим. ред), чем когда выходят дети на поле.
"Оренбург" не заслужил того, что ему записывают поражения. Это наши коллеги, за них обидно. Такие сегодняшние реалии нашего футбола», — сказал Газизов РИА Новости. 0