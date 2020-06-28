«Ньюкасл» — «Ман Сити»: счет матча 0:2, обзор голов

В матче 1/4 финала Кубка Англииодержал гостевую победу надсо счетом 2:0.

На 37-й минуте Жезус упал в штрафной «сорок», получив толчок в спину от Шёра и заработав пенальти. Кевин Де Брёйне ударом с «точки» уверенно развёл вратаря и мяч по разным углам.

А на 68-й минуте Фоден сделал передачу к штрафной «Ньюкасла», Стерлинг чуть в центр сместился и обводящим ударом направил мяч под дальнюю штангу.

«Манчестер Сити» вышел в полуфинал турнира, где сыграет против «Арсенала». Во второй паре «Манчестер Юнайтед» встретится с «Челси».

Добавим, что полуфинальные матчи Кубка Англии должны состоятся 18 и 19 июля. 0