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    «Манчестер Сити» обыграл «Ньюкасл» и вышел в полуфинал Кубка Англии

    «Ньюкасл» — «Ман Сити»: счет матча 0:2, обзор голов

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии Манчестер Сити Ньюкасл
    В матче 1/4 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» одержал гостевую победу над «Ньюкаслом» со счетом 2:0.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    На 37-й минуте Жезус упал в штрафной «сорок», получив толчок в спину от Шёра и заработав пенальти. Кевин Де Брёйне ударом с «точки» уверенно развёл вратаря и мяч по разным углам.

    А на 68-й минуте Фоден сделал передачу к штрафной «Ньюкасла», Стерлинг чуть в центр сместился и обводящим ударом направил мяч под дальнюю штангу.

    «Манчестер Сити» вышел в полуфинал турнира, где сыграет против «Арсенала». Во второй паре «Манчестер Юнайтед» встретится с «Челси».

    Добавим, что полуфинальные матчи Кубка Англии должны состоятся 18 и 19 июля. 0

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