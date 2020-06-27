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    «Бавария» в большинстве разгромила «Вольфсбург»

    «Вольфсбург» — «Бавария»: счет матча 0:4, обзор голов

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    Мюнхенская «Бавария» одержала гостевую победу над «Вольфсбургом» (4:0) в матче 34-го тура чемпионата Германии.

    «Бавария»
    «Бавария»

    Счет в матче был открыт уже на 4-й минуте. Мюллер отличной передачей вывел справа к воротам Комана. Кингсли мимо Кастельса точно пробил в дальний угол.

    На 37-й минуте Коман справа выкатил мяч на Кюизанса. Микаэль сделал пару шагов к центру и с двадцати четырёх метров точно пробил в дальний верхний угол ворот «Вольфсбурга».

    На 74-й минуте Гилавоги в штрафной площади «Вольфсбурга» ударил по ноге Кюизанса, получив вторую желтую карточку и заработав пенальти, который реализовал Роберт Левандовский.

    А на 79-й минуте Мюллер справа сблизился с голкипером и сильно пробил в дальний угол, сделав счет разгромным.

    Досрочно выигравшая чемпионство «Бавария» закончила турнир с 82 очками, на 13 баллов обогнав «Боруссию». «Вольфсбург» с 49 очками остался на 7-м месте, не попав в зону еврокубков.

    Бундеслига. 34-й тур
    «Вольфсбург» — «Бавария» — 0:4 (0:2)
    Голы: Коман, 4 (0:1). Кюизанс, 37 (0:2). Левандовски, 72 — с пенальти (0:3). Мюллер, 79 (0:4)«Вольфсбург»: Кастелс, Брукс (Кнохе, 74), Руссийон (Хорн, 85), Мбабу, Понграчич, Гилавоги, Арнольд, Штеффен (Жуан Виктор, 61), Брекало (Мармуш, 61), Гинчек (Герхардт, 74), Вегхорст«Бавария»: Нойер, Боатенг, Алаба (Эрнандез, 80), Одриосола (Павар, 62), Мюллер, Гнабри (Перишич, 62), Коман (Коутинью, 62), Горецка (Киммих, 80), Кюизанс, Дэйвис, ЛевандовскиПредупреждения: Вегхорст, 15. Гилавоги, 66Удаление: Гилавоги, 71
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