«Вольфсбург» — «Бавария»: счет матча 0:4, обзор голов

Мюнхенскаяодержала гостевую победу над(4:0) в матче 34-го тура чемпионата Германии.

Счет в матче был открыт уже на 4-й минуте. Мюллер отличной передачей вывел справа к воротам Комана. Кингсли мимо Кастельса точно пробил в дальний угол.

На 37-й минуте Коман справа выкатил мяч на Кюизанса. Микаэль сделал пару шагов к центру и с двадцати четырёх метров точно пробил в дальний верхний угол ворот «Вольфсбурга».

На 74-й минуте Гилавоги в штрафной площади «Вольфсбурга» ударил по ноге Кюизанса, получив вторую желтую карточку и заработав пенальти, который реализовал Роберт Левандовский.

А на 79-й минуте Мюллер справа сблизился с голкипером и сильно пробил в дальний угол, сделав счет разгромным.

Досрочно выигравшая чемпионство «Бавария» закончила турнир с 82 очками, на 13 баллов обогнав «Боруссию». «Вольфсбург» с 49 очками остался на 7-м месте, не попав в зону еврокубков.