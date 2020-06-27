Гончаренко обсудил с ЦСКА свое будущее

Главный тренер ЦСКАобсудил с руководством клуба свое будущее, информирует «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что окончательное решение по белорусскому специалисту пока не принято.

В то же время его отъезд на родину вызвал недоумение у акционеров «красно-синих» из ВЭБ.

Напомним, что после поражения от «Зенита» Гончаренко написал заявление об уходе по собственному желанию и поехал в Белоруссию.

По правилам Роспотребнадзора, иностранцы должны пройти 14-дневный карантин после прибытия в Россию. Таким образом, специалист в любом случае не сможет руководить командой в матчах с «Динамо», «Спартаком» и «Ахматом». 0