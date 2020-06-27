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    Гончаренко обсудил с ЦСКА свое будущее

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    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко обсудил с руководством клуба свое будущее, информирует «Спорт-Экспресс».

    Виктор Гончаренко
    Виктор Гончаренко

    Отмечается, что окончательное решение по белорусскому специалисту пока не принято.

    В то же время его отъезд на родину вызвал недоумение у акционеров «красно-синих» из ВЭБ.

    Напомним, что после поражения от «Зенита» Гончаренко написал заявление об уходе по собственному желанию и поехал в Белоруссию.

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