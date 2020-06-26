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    СЭ: Гончаренко готов доработать с ЦСКА до конца сезона

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    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко готов руководить армейской командой до конца сезона, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Виктор Гончаренко
    Виктор Гончаренко

    По информации издания, специалист вернулся в Россию 24 июня и выразил готовность вернуться к работе с командой и остаться в ЦСКА до конца сезона. Однако руководство московского клуба взяло паузу на размышления.

    Отмечается, что в ближайшие дни Гончаренко должен еще раз пообщаться с президентом ЦСКА Евгением Гинером и обсудить с ним свое будущее.

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    В мае Гончаренко продлил контракт с ЦСКА на один год. 0

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