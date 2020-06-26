СЭ: Гончаренко готов доработать с ЦСКА до конца сезона

Главный тренер ЦСКАготов руководить армейской командой до конца сезона, сообщает «Спорт-Экспресс»

По информации издания, специалист вернулся в Россию 24 июня и выразил готовность вернуться к работе с командой и остаться в ЦСКА до конца сезона. Однако руководство московского клуба взяло паузу на размышления.

Отмечается, что в ближайшие дни Гончаренко должен еще раз пообщаться с президентом ЦСКА Евгением Гинером и обсудить с ним свое будущее.

Ситуация осложняется тем, что граждане Белоруссии, имеющие право въезда на территорию РФ, должны проходить 2-недельный карантин. Из-за этого тренер точно пропустит три ближайших матча команды.

В мае Гончаренко продлил контракт с ЦСКА на один год. 0