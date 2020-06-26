Глушаков будет только рад интересу со стороны других клубов

Полузащитник «Ахмата»подвел итоги матча 24-го тура РПЛ с «Сочи» (1:1).

«Судя по голевым моментам, по владению мячом, по инициативе мы должны были выигрывать. Жаль, что не удалось набрать три очка. "Сочи" больше играли вторым номером, оборонялись, а мы искали свою игру, создавали давление, моменты и в итоге забили. Но потом пропустили в безобидной ситуации. Команда неплохо чувствует себя физически, но нужно не сбавлять обороты, даже когда выигрываем, а продолжать двигаться, бегать, давить. Над этим нам нужно поработать.

Приятно, что удалось забить в третьем матче подряд, но лучше бы мы набрали три очка во всех этих матчах. В принципе сегодня мог бы забить еще, так как часто получается открываться в свободные зоны в штрафной или около нее по центру. Но голы приносят настоящее удовольствие только если побеждает команда.

За шикарную игру вновь начнут сватать в "Спартак"? Да уже не в первый раз! Но на данный момент я игрок "Ахмата", и мое дело помогать команде решать задачи в чемпионате. Что будет дальше — увидим. А если куда-то сватают постоянно, значит, есть интерес. И это хорошо.

Какого-то особенного настроя на "Сочи" не было, до этого уже порадовался за земляков из Ростова, которые играли с ними в прошлом матче. Ребята молодцы. Но сегодня "Ахмат" выходил решать свои задачи. Что касается переноса матчей и так далее, то это, наверное, не мое дело анализировать ситуацию. Но, повторюсь, все клубы РПЛ находятся в одной лодке, поэтому главный вопрос к тем, кто составляет регламенты. Хочется, чтобы решения принимались в духе честной игры и исходя из здравого смысла», — приводит слова Глушакова «Спорт-Экспресс». 0