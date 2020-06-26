ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    АлиссонРекорды «Ливерпуля». Обновленные и потенциальные достижения команды Клоппа
  • 17:33
    • Роспотребнадзор не согласовал поправки в регламент РПЛ
  • 22:26
    • «Зенит» одержал волевую победу над «Крыльями Советов»
  • 21:01
    • СЭ: Гончаренко готов доработать с ЦСКА до конца сезона
  • 17:47
    • Общее собрание РПЛ проголосовало за изменения в регламенте
  • 22:05
    • СМИ: Витиньо может вернуться в Россию
    Все новости спорта

    Глушаков будет только рад интересу со стороны других клубов

    Футбол Ахмат Сочи РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков подвел итоги матча 24-го тура РПЛ с «Сочи» (1:1).

    Денис Глушаков
    Денис Глушаков

    «Судя по голевым моментам, по владению мячом, по инициативе мы должны были выигрывать. Жаль, что не удалось набрать три очка. "Сочи" больше играли вторым номером, оборонялись, а мы искали свою игру, создавали давление, моменты и в итоге забили. Но потом пропустили в безобидной ситуации. Команда неплохо чувствует себя физически, но нужно не сбавлять обороты, даже когда выигрываем, а продолжать двигаться, бегать, давить. Над этим нам нужно поработать.

    Приятно, что удалось забить в третьем матче подряд, но лучше бы мы набрали три очка во всех этих матчах. В принципе сегодня мог бы забить еще, так как часто получается открываться в свободные зоны в штрафной или около нее по центру. Но голы приносят настоящее удовольствие только если побеждает команда.

    За шикарную игру вновь начнут сватать в "Спартак"? Да уже не в первый раз! Но на данный момент я игрок "Ахмата", и мое дело помогать команде решать задачи в чемпионате. Что будет дальше — увидим. А если куда-то сватают постоянно, значит, есть интерес. И это хорошо.

  • «Ахмат» и «Сочи» обменялись голами
  • Читайте по теме

    • Какого-то особенного настроя на "Сочи" не было, до этого уже порадовался за земляков из Ростова, которые играли с ними в прошлом матче. Ребята молодцы. Но сегодня "Ахмат" выходил решать свои задачи. Что касается переноса матчей и так далее, то это, наверное, не мое дело анализировать ситуацию. Но, повторюсь, все клубы РПЛ находятся в одной лодке, поэтому главный вопрос к тем, кто составляет регламенты. Хочется, чтобы решения принимались в духе честной игры и исходя из здравого смысла», — приводит слова Глушакова «Спорт-Экспресс». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Последний отсчет. Пять ожиданий от рестарта РПЛ
  • 16/06/2020 в 21:41
    •
  • Прогноз
  • «Севилья» — «Вальядолид»
  • 1.63
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Прервет ли «Севилья» ничейный отрезок дома?
  • «Севилья» — «Вальядолид». Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
  • Сможет ли «Барселона» вновь сохранить свои ворота сухими?
  • «Сельта» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • «Лацио» не имеет права терять очки
  • «Лацио» — «Фиорентина». Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 20 000 рублей на первый депозит Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.37
  • Экспресс дня 26 июня
  • Сегодня в 23:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Севилья — Вальядолид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Сельта — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Лацио — Фиорентина
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Рубин — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Ростов — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Норвич — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  3.80
  • Прогноз на матч Атлетико — Алавес
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч БАТЭ — Динамо Минск
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие