«Ахмат» — «Сочи»: счет матча 1:1, обзор голов

Фрагмент матча
«Ахмат»
Счет в матче на 33-й минуте открыли хозяева. Бериша в штрафной «Сочи» собрал на себя двух соперников и сделал передачу в центр — Глушаков легко убрал Новосельцева и с носка пробил в верхний угол.
А в добавленное к первому тайму время Заика с левого края прострелил в штрафную «Ахмата» — мяч отскочил к Бурмистрову, который с 20 метров в касание пробил в нижний угол ворот.
«Ахмат» набрал 24 очка и расположился на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ, «Сочи» с 28 очками занимает десятое место.
В следующем туре «Ахмат» в гостях сыграет против «Арсенала», а «Сочи» на своем поле примет «Динамо».
РПЛ. 24-й тур
«Ахмат» (Грозный) — «Сочи» (Сочи) — 1:1 (1:1).
Голы: Глушаков, 33 — Бурмистров, 45«Ахмат»: Городов, Богосовац, Ненахов, Семенов, Нижич, Глушаков, Иванов, Исмаэл, Бериша, Роши, Понсе«Сочи»: Джанаев, Заика, Цаллагов, Новосельцев, Маргасов, Мостовой, Бурмистров, Мевля, Миладинович, Заболотный, КокоринПредупреждения: Маргасов (10), Иванов (31)