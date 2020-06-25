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    Винисиус: Играть с Азаром очень легко

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    Полузащитник «Реала» Винисиус, автор победного гола в матче 31-го тура Ла Лиги с «Мальоркой» (2:0), поделился впечатлениями от игры.

    Винисиус
    Винисиус

    «Я очень доволен своим выступлением и игрой команды. Я в отличной физической формы после проделанной в домашнем режиме работы. Я усердно трудился, чтобы пережить этот момент. Это похоже на чемпионат мира. Нужно показывать качественную игру и оставаться сконцентрированным в режиме игры через каждые три дня.

    Я стараюсь прибавить в каждом аспекте. Мои одноклубники и Зизу очень мне помогают. Хочу стать лучше, чтобы помогать команде.

    Играть с Азаром очень легко, мы часто обыгрывались на левом фланге. Это был первый раз, когда мы играли одновременно, и если Зидан хочет, чтобы мы играли вместе, то мы готовы», — цитирует Винисиуса Marca.

    В текущем сезоне 19-летний игрок провел 32 поединка за «сливочных», отличившись пятью голами и четырьмя ассистами. 0

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