Винисиус: Играть с Азаром очень легко

Полузащитник, автор победного гола в матче 31-го тура Ла Лиги с(2:0), поделился впечатлениями от игры.

«Я очень доволен своим выступлением и игрой команды. Я в отличной физической формы после проделанной в домашнем режиме работы. Я усердно трудился, чтобы пережить этот момент. Это похоже на чемпионат мира. Нужно показывать качественную игру и оставаться сконцентрированным в режиме игры через каждые три дня.

Я стараюсь прибавить в каждом аспекте. Мои одноклубники и Зизу очень мне помогают. Хочу стать лучше, чтобы помогать команде.

Играть с Азаром очень легко, мы часто обыгрывались на левом фланге. Это был первый раз, когда мы играли одновременно, и если Зидан хочет, чтобы мы играли вместе, то мы готовы», — цитирует Винисиуса Marca.

В текущем сезоне 19-летний игрок провел 32 поединка за «сливочных», отличившись пятью голами и четырьмя ассистами. 0