Николич: До конца первого тайма это была хорошая игра

Главный тренер «Локомотива»поделился впечатлениями от победы в дебютном матче в РПЛ.

В игре 23-го тура чемпионата России «Локо» одолел «Оренбург» (1:0) благодаря голу Алексея Миранчука.

«Спасибо за поздравления. Хочу поблагодарить игроков. До конца первого тайма это была хорошая игра, мы прессинговали, лишали соперника возможности контратаковать.

Во втором тайме было все: удаление, уравняли составы, у нас было снова на игрока больше, не забили пенальти, нервная концовка.

В любом случае мы набрали три очка, я счастлив. Но в конце мы могли лучше контролировать ход матча», — сказал Николич в эфире «Матч премьер». 0