«Локомотив» — «Оренбург»: счет матча 1:0, обзор гола

Московскийодержал домашнюю победу над(1:0) в матче 23-го тура чемпионата России.

Счет в матче был открыт на 38-й минуте. Жемалетдинов сбросил мяч в чужой штрафной под удар Алексею Миранчуку и тот здорово пробил с линии штрафной в верхний угол ворот Климовича.

В добавленное к первому тайму время «Локомотив» остался в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил Жемалетдинов за грубый фол на чужой половине поля против Шахова.

Составы уравнялись на 58-й минуте — Мишкич получил вторую желтую карточку за фол у своей штрафной против Крыховяка.

На 84-й минуте «Оренбург» остался вдевятером. Андрей Малых получил вторую желтую карточку за игру рукой.

В компенсированное время в ворота «Оребнруга» был назначен пенальти за фол на Миранчуке. Но Эдер пробил с точки намного выше створа ворот.

«Локомотив» набрал 44 очка и занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург», в активе которого 23 очка, остался на 15-м месте.