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    Миранчук принес «Локо» победу в дебютной игре Николича

    «Локомотив» — «Оренбург»: счет матча 1:0, обзор гола

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    Московский «Локомотив» одержал домашнюю победу над «Оренбургом» (1:0) в матче 23-го тура чемпионата России.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 38-й минуте. Жемалетдинов сбросил мяч в чужой штрафной под удар Алексею Миранчуку и тот здорово пробил с линии штрафной в верхний угол ворот Климовича.

    В добавленное к первому тайму время «Локомотив» остался в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил Жемалетдинов за грубый фол на чужой половине поля против Шахова.

    Составы уравнялись на 58-й минуте — Мишкич получил вторую желтую карточку за фол у своей штрафной против Крыховяка.

    На 84-й минуте «Оренбург» остался вдевятером. Андрей Малых получил вторую желтую карточку за игру рукой.

    В компенсированное время в ворота «Оребнруга» был назначен пенальти за фол на Миранчуке. Но Эдер пробил с точки намного выше створа ворот.

    «Локомотив» набрал 44 очка и занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург», в активе которого 23 очка, остался на 15-м месте.

    РПЛ. 23-й тур
    «Локомотив» (Москва) — «Оренбург» — 1:0 (1:0)
    Гол: Ал.Миранчук, 38Нереализованный пенальти: Эдер, 90+4 (мимо)«Локомотив» (Москва): Гильерме, Игнатьев, Чорлука, Рыбус, Мурило, Крыховяк, Жоау Мариу (Идову, 90+5), Ал.Миранчук, Баринов, Жемалетдинов, Эдер«Оренбург»: Климович, Сиваков, Малых, Шахов (Фамейе, 46), Зотов, Радакович, Черных (Липовой, 63), Аюпов (Чуканов, 82), Мишкич, Рикарду Алвеш, СиллаПредупреждения: Жемалетдинов, 19. Мишкич, 41. Мурило, 52. Малых, 57. Силла, 63. Фамейе, 70. Аюпов, 71. Баринов, 79. Зотов, 80. Радакович, 90+3Удаления: Жемалетдинов, 45+4. Мишкич, 58. Малых, 84
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