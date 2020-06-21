В «Краснодаре» сообщили, когда появится информация о матче с «Динамо»

Пресс-службасообщила о том, когда появится информация о матче «быков» с московским. Напомним, что игра должна состояться 21 июня.

«Уважаемые болельщики, точная информация о статусе матча "Динамо", который должен состояться 21 июня в 20:00 мск, появится сегодня около 13:00 мск.

⠀

Приносим извинения за неудобства и надеемся на ваше понимание», — указано в сообщении.

Напомним, что поединок 23 тура РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо» находится под угрозой срыва из-за коронавирусной инфекции, обнаруженной у Шарля Каборе и Клинтона Н’Жье.

Уважаемые болельщики, точная информация о статусе матча #КраснодарДинамо, который должен состояться 21 июня в 20:00, появится сегодня около 13:00.

⠀

Приносим извинения за неудобства и надеемся на ваше понимание. pic.twitter.com/I3HjBjYLxy — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) June 21, 2020

0