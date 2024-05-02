«Челси» — «Тоттенхэм»: счет матча 2:0 (1:0), обзор голов

Тревор Чалоба Фото: globallookpress.com
На 24-й минуте с передачи Конора Галлахера счет открыл Тревор Чалоба.
В середине второго тайма преимущество «аристократов» удвоил Никлас Джексон.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Челси — Тоттенхэм 2:0
Голы: 1:0 Трево Чалоба (24'), 2:0 Николас Джексон (72') Челси: Джордже Петрович, Алфи Гилкрист (Josh Acheampong, 85'), Бенуа Бадьяшиль, Марк Кукурелья, Трево Чалоба, Мойсес Кайседо, Конор Галлахер, Коул Палмер, Чуквунонсо Мадуэке, Михаил Мудрик (Чезаре Казадей, 75'), Николас Джексон (Jimi Tauriainen, 90') Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Микки ван де Вен, Кристиан Ромеро, Деян Кулушевски, Бреннан Джонсон (Бриан Хиль, 78'), Папе Сарр (Джеймс Мэддисон, 63'), Ив Биссума (Пьер-Эмиль Хёйбьерг, 64'), Педро Порро, Ришарлисон (Родриго Бентанкур, 63'), Сон Хын Мин, Эмерсон Роял (Джовани Ло Чельсо, 86') Предупреждение: Микки ван де Вен (67')
После 34 матча «Челси» идет на восьмом месте с 51 очком. «Тоттенхэм» располагается на пятой строчке с 60 баллами.