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    «Челси» уверенно обыграл «Тоттенхэм» в матче АПЛ

    «Челси» — «Тоттенхэм»: счет матча 2:0 (1:0), обзор голов

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    В лондонском дерби в рамках перенесенного 26-го тура АПЛ «Челси» победил «Тоттенхэм» со счетом 2:0.

    Тревор Чалоба
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    Тревор Чалоба

    На 24-й минуте с передачи Конора Галлахера счет открыл Тревор Чалоба.

    В середине второго тайма преимущество «аристократов» удвоил Никлас Джексон.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Челси — Тоттенхэм 2:0
    Голы: 1:0 Трево Чалоба (24'), 2:0 Николас Джексон (72') Челси: Джордже Петрович, Алфи Гилкрист (Josh Acheampong, 85'), Бенуа Бадьяшиль, Марк Кукурелья, Трево Чалоба, Мойсес Кайседо, Конор Галлахер, Коул Палмер, Чуквунонсо Мадуэке, Михаил Мудрик (Чезаре Казадей, 75'), Николас Джексон (Jimi Tauriainen, 90') Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Микки ван де Вен, Кристиан Ромеро, Деян Кулушевски, Бреннан Джонсон (Бриан Хиль, 78'), Папе Сарр (Джеймс Мэддисон, 63'), Ив Биссума (Пьер-Эмиль Хёйбьерг, 64'), Педро Порро, Ришарлисон (Родриго Бентанкур, 63'), Сон Хын Мин, Эмерсон Роял (Джовани Ло Чельсо, 86') Предупреждение: Микки ван де Вен (67')

    Календарь и таблица АПЛ

    После 34 матча «Челси» идет на восьмом месте с 51 очком. «Тоттенхэм» располагается на пятой строчке с 60 баллами.

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