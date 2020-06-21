Карпин сравнил текущий чемпионат с первенством бани или водокачки

Главный тренер «Ростова»поделился мнением о нынешнем розыгрыше РПЛ.

«Этот чемпионат напоминает первенство бани или водокачки», — цитирует специалиста «Р-Спорт».

Бюро исполкома РФС ранее утвердило перенос матча 23-го тура «Краснодар» — «Динамо» на 19 июля из-за коронавируса у игроков московского клуба.

В связи с аналогичной ситуацией «Ростов» играл с «Сочи» футболистами 2001-2004 годов рождения, так как сочинцы отказались переносить матч.

На вопрос, не выглядит ли несправедливым воскресное решение бюро исполкома РФС по отношению к «Ростову», чей матч не был перенесен из-за несогласия команды из Сочи, Карпин ответил «да». 0