«Мальорка» — «Леганес»: счет матча 1:1, обзор голов

Футболисты «Мальорки»
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Встреча, которая прошла на стадионе «Иберостар», завершилась со счетом 1:1.
На 9-й минуте Сальва Севилья вывел хозяев вперед. Гости отыгрались за три минуты до завершения основного времени, когда отличился Оскар Родригес.
Примера. 30-й тур
«Мальорка» — «Леганес» — 1:1 (1:0)
Голы: Севилья, 9 (1:0). Оскар Родригес, 87 (1:1)«Мальорка»: Рейна, Седлар, Вальент, Гамес, Севилья (Састре, 82), Посо, Кубо (Сенье, 82), Д.Родригес (Кампос, 52), Баба, Будимир (Джуниор, 68), Кучо Эрнандес (Пратс, 68)«Леганес»: Куэльяр, Омеруо, Бустинса, К.Родригес, Авазьем (Росалес, 81), Рубен Перес (Меса, 56), Амаду (Герреро, 62), Оскар Родригес, Каррильо, Ассале (Авилес, 81), Руибаль (Хиль, 56)Предупреждения: Каррильо, 2. Амаду, 35. К.Родригес, 48. Д.Родригес, 49. Будимир, 59. Меса, 67. Оскар Родригес, 76. Джуниор, 79. Росалес, 90+3
В турнирной таблице Примеры «Мальорка» занимает 18-е место (26 очков), а «Леганес» — 20-е (24 очка). 0