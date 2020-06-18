Шуньич: «Динамо» теоретически может догнать ЦСКА за два тура

Защитник московского «Динамо» Тони Шуньич высказался о возобновлении чемпионата России после паузы из-за пандемии коронавируса.

«Самыми сложными будут первые матчи — против "Краснодара" и ЦСКА. А в пяти заключительных турах соперники в теории будут попроще. Хотя в РПЛ сейчас все команды подравнялись.

После краснодарцев и армейцев "Динамо" ждет еще "Сочи". Эту команду сложно отнести в какую-то категорию. Сначала они шли внизу таблицы, но весной заметно прибавили.

У "Сочи" очень опасные контратаки, плюс есть Александр Кокорин. От него всегда ждешь угрозы.

В какой-то степени против того же "Краснодара" играть приятнее. Идет открытый футбол. А "Сочи" может наглухо закрыться и поджидать твою ошибку.

От идущего на пятом месте ЦСКА нас отделяют шесть очков. Все в наших руках. Мы начинаем с "Краснодаром", ЦСКА — с "Зенитом".

Потому у нас будет очная встреча. Теоретически уже за два тура можно свести отставание к нулю. Но загадывать ничего не буду.

Да неожиданностей и до паузы хватало. А сейчас — конечно, фактор непредсказуемости увеличился. Непонятно, кто как успел подготовиться.

Вон, смотрите, что в Бундеслиге происходит. Еще зимой "Шальке" претендовал на зону Лиги чемпионов, а сейчас команда просто ужасно играет, раздает очки направо и налево», — сказал Шуньич «Советскому Спорту». 0