«СКА-Хабаровск» получил лицензию для выступления в ФНЛ
globallookpress.com
«"СКА-Хабаровск" успешно прошел процедуру лицензирования в Российском Футбольном Союзе на будущий сезон», — говорится в заявлении.
Прошлый сезон, который из-за коронавируса так и не удалось доиграть, «СКА-Хабаровск» завершил на шестом месте.
🔥🔥🔥«СКА-ХАБАРОВСК» УСПЕШНО ПРОШЁЛ ПРОЦЕДУРУ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ— ФК «СКА-Хабаровск» (@fcska) June 17, 2020
«СКА-Хабаровск» успешно прошел процедуру лицензирования в Российском Футбольном Союзе на будущий сезон.
Напомним, по предварительной информации, новое Олимп-Первенство ФНЛ должно начаться 2 августа. pic.twitter.com/2MUq0U4mts
Следующий розыгрыш турнира, по предварительной информации, должен стартовать 2 августа.