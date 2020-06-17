«СКА-Хабаровск» получил лицензию для выступления в ФНЛ

прошел процедуру лицензирования для участия в ФНЛ, сообщает пресс-служба клуба.

«"СКА-Хабаровск" успешно прошел процедуру лицензирования в Российском Футбольном Союзе на будущий сезон», — говорится в заявлении.

Прошлый сезон, который из-за коронавируса так и не удалось доиграть, «СКА-Хабаровск» завершил на шестом месте.

🔥🔥🔥«СКА-ХАБАРОВСК» УСПЕШНО ПРОШЁЛ ПРОЦЕДУРУ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

«СКА-Хабаровск» успешно прошел процедуру лицензирования в Российском Футбольном Союзе на будущий сезон.

Напомним, по предварительной информации, новое Олимп-Первенство ФНЛ должно начаться 2 августа. pic.twitter.com/2MUq0U4mts — ФК «СКА-Хабаровск» (@fcska) June 17, 2020

Следующий розыгрыш турнира, по предварительной информации, должен стартовать 2 августа.

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